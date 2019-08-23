乖乖悠遊卡算什麼？他拿出「OO之鎚」　全網一見秒暴動：求販售啊～

▲原PO的雷神之鎚悠遊卡一拿出，讓不少網友見狀紛紛留言求販售。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

現在是人手一張悠遊卡的時代，許多公司都紛紛推出造型悠遊卡吸引買氣，就連國民點心「乖乖」也推出，也因此造成風搶，不少民眾沒搶到還為此捶心肝。有一名網友就在臉書《爆廢公社》貼出一段測試畫面表示，「自己的悠遊卡自己做」，而仔細一看，原PO的悠遊卡竟是「雷神之鎚」造型，不少網友見狀紛紛發出驚呼，留言「求販售！！！」

原PO貼出測試影片寫道，「自己的悠遊卡自己做，閃雷版雷神之鎚！從台中來台北玩，順便測試悠遊卡，感應力非常之成功」，而透過畫面可以看到，當原PO將「雷神之鎚」靠近悠遊卡感應區時，還會發出藍色光芒，就宛如「雷神之鎚」的神力即將爆發，也讓原PO驕傲喊，「就是要亮，這才叫悠遊卡啊，全台限量x1」。

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不少網友見狀，紛紛敲碗求原PO販售，「這個可以量產嗎XD」、「想買！求售賣，或教學」、「可惡!!這我會買耶~~哈哈哈哈哈！！！」、「這個真的很可以耶！」

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