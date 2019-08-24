婦當眾遭前夫刺殺！死前哭喊「我不想死」　10歲女兒全程目睹心碎護母

▲該段母女浴血祈求的畫面由目擊者拍下，也震驚土耳其全國。

實習記者陳妙津／綜合報導

土耳其近日發生一起震驚全國的兇殺案，甚至驚動總統府！一名婦人帶著10歲女兒到咖啡廳與前夫談判孩子監護權時，沒想到竟慘遭前夫殘忍刺殺，受傷後她渾身鮮血哭喊著「我不想死」，而女兒全程目睹並在一旁含淚守護，婦人送醫後最終仍不治身亡。該段兇殺畫面曝光後，引發全國民眾怒火，更在網路上發起串聯，呼籲當局應針對家庭暴力採取更嚴厲措施。

據《每日郵報》報導，事件發生在本月18日，婦人布魯特（Emine Bulut）帶著女兒到咖啡館，準備和4年前離婚的前夫維蘭（Fedai Veran）談判監護權問題，過程中卻被暴怒的維蘭拿出預藏好的刀狠刺。從現場目擊者拍攝畫面可見，布魯特全身浴血，慌亂哭喊「我不想死」，而年幼的女兒則緊守在旁，以手撫摸她的臉頰不斷安慰「媽媽妳要堅強，求妳不要死。」

▲布魯特渾身鮮血，驚慌失措地哭喊著。（圖／翻攝自YouTube／Kırşehir Aktüel）



無奈的是，布魯特緊急送醫後仍因傷勢過重不治，就此和女兒天人永隔。犯案後維朗便到警局自首，並承認自己刺殺布魯特。維蘭供稱，因為和對方談判監護權時不斷遭到言語羞辱，一時激憤便持刀在女兒面前殺了布魯特。

►戀愛老司機：重點是眼神



這段驚悚的影片近日被上傳網路，由於畫面實在太過血腥駭人，讓土耳其全國民眾震驚不已，上至總統府、下至一般百姓，都相當激憤，也為小女孩心痛、擔憂。推特上有網友立即以「我不想死」的標籤串聯，呼籲當局應用嚴厲手段解決家暴問題。司法部長Abdulhamit Gul、總統Recep Tayyip Erdoğan等人亦對此案表示譴責。

▲10歲女兒始終守候媽媽身旁，含淚不斷安慰。（圖／翻攝自YouTube／Kırşehir Aktüel）



總統發言人卡林在推特上表示，「我們希望能對兇手處以極刑」。執政黨發言人奧馬爾·塞里克則呼籲，制止對婦女的暴力行為。當局說，心理學家團隊正在照顧目睹「父殺母」慘劇的女童。

雖然土耳其致力於防堵女性遭受暴力侵害，但據女權組織We Will Stop Femicide指出，在20196上半年，已有214名女性遭男性殺害，而2018年時則有440名，相較2017年的409名呈現上升趨勢。批評人士譴責，政府並未提供足夠庇護，解決土耳其社會中長期以來的性別不平等問題。