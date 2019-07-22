生前最後畫面曝光…19歲女遭「性侵+捆綁囚禁」慘死　警犬找到「隱秘藏屍地」

▲19歲少女慘死廢棄「雜物間」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市松江區永豐苑社區日前發生一起恐怖的兇殺案。一名男子以拍戲為名，誘騙一名19歲長髮正妹來到自己位於2樓的租屋內，對女生實施性侵後捆綁囚禁殺害。兇嫌2天後返回租屋，將屍體拖到1樓雜貨間內藏匿。據社區居民透露，警方於13日和14日曾2次來到現場搜救被害女，第一次沒有找到，第二次攜帶的警犬找到了屍體。

據知情人士稱，被害女於7月11日被拍到「生前最後畫面」。畫面顯示，當天被害女身穿深藍色短袖、黑色短裙，身材高挑，當時正低頭看手機，步行進入這個社區，疑似根據位置定位尋找目的地。

綜合陸媒報導，網傳男嫌是一位網約車司機。對於女生的死因，附近住戶有不同的說法，有的住戶表示，「被害女曾被男嫌用膠帶封住口鼻，可能是窒息死去。」也有住戶表示，「被害女被男嫌施暴後獨自捆綁拘禁了2天，最後因體力透支衰竭而死。」不過，這一關鍵問題還沒有等到警方確認。

案發現場目前已經拉起警戒線，正對面自早晨到中午始終有1-2名員警在執勤站崗。據此棟樓另一位住戶說，發現屍體的這個雜貨間存在很久了，沒有對外出租，也並不屬於哪個住戶，平時沒什麼人會打開。另外，一家影視文化產業公司位於出事社區的西南門，只距案發現場約有50米。目前，案件還在調查當中。

▼藏屍的「雜物間」。（圖／翻攝自微博）