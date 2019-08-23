路邊停車費逾5萬罰款未繳　執行署「說要扣車」…他馬上繳清

▲桃園市黃姓男子積欠路邊停車單多達148張未繳，行政執行署桃園分署23日前往查扣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子積欠路邊停車費多達148張、逾5萬餘元罰鍰未繳，市府交通裁決所移送行政執行署桃園分署，黃男經常開著這輛愛車四處趴趴停車卻未繳費，桃園分署23日查出黃男車輛後會同交通局準備查扣車輛，黃男發現後不想愛車被查扣，立馬將欠款一次繳清。

據行政執行署桃園分署指出，51歲的黃姓男子總計積欠148張交通罰單，大部分都是欠繳停車費逾期繳納的300元罰單，積欠金額多達54261元未繳，因此市府交通事件裁決處將黃男欠款案移送行政執行署桃園分署執行。

23日上午，桃園分署發現黃男將愛車停在桃園區路邊停車格，分署書記官立即趕往準備查扣，但抵達現場時，黃男已將車輛駛離，分署書記官與交通局趕往黃男位於永安路住處門口找到車輛，黃男獲知愛車將被扣車後，立馬將欠款一次全部繳清。

▲桃園市黃姓男子遭行政執行署桃園分署查扣後，立馬繳清5萬餘元罰款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署主任執行官王姝雯指出，桃園分署與市府交通局、市府交通事件裁決處、地方稅務局合作，掃蕩霸王停車欠稅大戶，透過交通局即時通報系統，只要積欠使用牌照稅或停車費、酒駕罰鍰車輛停放停車格，就會即時通報桃園執行分署現場查扣車輛。



此外，根據統計今年1月至8月經通報系統已查扣37輛欠稅車輛，為國庫追回197萬6021元，提醒欠繳停車費車主，應主動自行繳納欠款，如逾期未繳納，移送機關將移送執行分署執行，可能以扣薪、扣存，甚至執行查扣愛車、查封不動產等方式執行。

【更多新聞】

►砍頭逆子出庭認殺母 「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑

►2度向仇家放鞭炮涉恐嚇 他辯稱：看到髒東西要放炮驅趕

►桃園警匪飛車追逐…他拿出改造槍 「眉心中彈」嫌犯疑自戕