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路見車禍事故立即協助　義消專業快速排除獲好評

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▲桃園市義消小隊長陳文安（左二）20日中午發現交通事故，立即投入協助快速排除並將傷患送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市義消小隊長陳文安（左二）20日中午發現交通事故，立即投入協助快速排除並將傷患送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區本月20日中午發生一起汽機車擦撞意外事故，造成機車騎士受傷倒在路當中，肇事駕駛則在旁不知所措，道路交通因而打結，當時在旁小吃店用餐的義消小隊長陳文安見狀，丟下碗筷立即投入協助，先將傷者移至路旁照顧並送醫，再幫駕駛擺放警告標示，等待交警與消防人員到場處理，事故現場很快就排除，傷者也順利送醫，事後雙方當事人都對陳的善行感謝再三。

蘆竹分局指出，本月20日中午在蘆竹區仁愛路、五福一路口發生轎車右轉不慎擦撞前方機車的交通事故，肇事駕駛是位婦人，發生意外時驚慌不已，擔任義消小隊長的陳文安剛好在事故現場旁小吃店用餐，看到事故發生立即趕往協助。

▲桃園市義消小隊長陳文安20日協助快速排除事故，事後廣受好評。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市義消小隊長陳文安20日協助快速排除事故，事後廣受好評。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳文安憑著擔任義消小隊長多年經驗，對於事故處理經驗豐富，一邊照顧受傷騎士，並立即撥打電話報案外，抽空協助駕駛在事故現場擺放警告標誌，提醒後方車輛注意繞道，避免撞上事故現場汽機車。

蘆竹分局交通分隊員警獲報趕來處理，發現事故現場跡證保存良好，還有專人在後方提醒警車，專業程度讓員警覺得驚訝，機車騎士僅受到輕微擦瘀傷，經送醫診療並無大礙，雙方當事人都對陳文安善心協助感謝不已，蘆竹分局長黃益三也敬佩陳文安義行，將擇日在分局公開表揚。

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關鍵字：義消小隊長,協助車禍,專業迅速排除,廣獲好評

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