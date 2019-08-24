影／他進寧波派出所！隔天「嘴唇發紫」成冰冷遺體...妻子怒控：警暴力執法

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江寧波53歲的俞姓男子今年4月被傳喚至派出所，當妻子朱婷（化名）隔天再見到他時，已經成了冰冷的屍體。朱婷近日向鄞州區檢察院送函，稱屍檢報告顯示「死者左側第7、8肋骨骨折」，然而監視器畫面無法解釋傷情從何而來，她質疑警方暴力執法，鐘公廟派出所隱匿證據。

綜合陸媒報導，俞男事發當天因酒後與保全發生爭執，深夜被傳喚至寧波鐘公廟派出所，6小時後不幸身亡。屍檢報告顯示，俞男因自身冠狀動脈粥樣硬化、心肌橋合併心臟肥大，在醉酒、頭部損傷及人為控制等因素作用下促發心功能障礙死亡。

▲涉事派出所。（圖／翻攝自我們視頻）



屍檢報告同時記載了俞男最後的生命軌跡。內容提到，進入候問室後，因俞男有酒後吵鬧及以頭、肩等部撞擊候問室門玻璃10多次等行為，看管人員曾使用約束帶對其進行約束，其間，他曾提出頭部不舒服，要求去醫院診治。

報告顯示，淩晨2時10分許至2時30分間，俞男再度多次提出頭部難受以及患有心臟病，要求去醫院診治，之後稱要咬舌頭，並伸出舌頭作咬舌狀，看管人員見狀上前制止，摁住了他的頭部及四肢，並往其嘴裡塞入一塊毛巾；幾分鐘後，他的身體出現異常，但最終因搶救無效於淩晨3時41分宣佈死亡。

屍檢報告載明，俞男全身存在多處骨折，其中胸骨及雙側第2-6肋骨多發骨折，符合搶救所致。此外，左側第7、8肋骨骨折周圍肋間肌輕度出血，符合遭鈍性外力作用，但損傷程度不足以致死。妻子質疑，派出所在履行職務時存在行為不當，促發了丈夫的病發。

▼ 屍檢報告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

朱婷近日受訪表示，死者屍檢報告顯示「死者左側第7、8肋骨骨折」，認為俞男生前遭遇暴力執法，她7月7日曾查看了事發時的監控，發現警方提供的影片有所缺失，懷疑派出所涉嫌毀滅、隱匿證據，「一會說執法記錄儀關閉了，一會說他們大院裡監控錄像沒拍到，後來又說錄像屬於保安公司，只保管3個月，說現在已經沒辦法調取了。」

鄞州區監察委7月2日表示，鐘公廟派出所6名協警涉嫌怠忽職守罪。不過死者家屬對此感到不滿，稱「我們比較傾向於主張是過失致人死亡」，因為俞男當天反復聲明自己身體不舒服，但過分的是，他一度下跪請求，但警員都無動於衷，俞男隨後說要咬舌自盡，結果被壓制，過程中警方發現了他出現小便失禁、嘴唇發紫等症狀，但卻沒有及時救助。

▼ 桌上擺著俞男的照片。（圖／翻攝自我們視頻）