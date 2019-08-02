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社會 社會焦點 保障人權

叭一聲就不爽！黑衣男囂張撂人「衝進派出所」　警面前動粗直接G了

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記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東鎮2日凌晨0時許爆發一起肢體衝突，許男及好友黃男與另名李姓男子在68快速道路上發生行車糾紛，事後雙方人馬相約在北興路超商前談判，進而演變成流血鬥毆，待警方獲報趕抵現場時，僅剩下負傷的許男及黃姓好友，警方立刻將其送醫包紮，隨後將2人帶往竹東派出所進行筆錄；豈料李男逞凶後仍不罷休，佯稱是許的好友，夥同5、6人前往派出所內大膽攻擊許男，當場遭優勢警力壓制。

▲▼新竹行車糾紛，男追進派出所打人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲身穿黑衣的李男走進派出所，一見到許男立即上前施暴。（圖／記者陳凱力翻攝）

偵查隊隊長黃建富指出，經初步調查，30歲的許男2日0時駕車行經68快速道路，朝著由36歲李姓男子座車按喇叭示意讓道，但此舉卻引起李男不滿，雙方還一度在快速道路上展開追逐，事後2人到北興路超商前談判，還找來好友助陣，雙方人馬一言不合立即爆發肢體衝突，許男不敵，當場掛彩。

▲▼新竹行車糾紛，男追進派出所打人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲偵查隊隊長黃建富說明案情。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方凌晨接獲通報，立即派遣快打部隊趕抵現場，但李男一夥人早已一哄而散，徒留受傷的許男及黃姓好友在場，警方見狀後立即將許送往醫院包紮治療，隨後再將2人帶回竹東派出所進行筆錄、釐清案情。

孰料就在警方正製作筆錄調查時，李男得知許男人在派出所內，竟大膽夥同5、6名友人前往警所，面對警方詢問還佯稱是許男好友，眾人入內後見到他立刻一擁而上，二度動手痛毆許男，所幸現場員警反應迅速，見情況不對當即以優勢警力展開壓制，火速將李男等人逮捕。

黃建富表示，當下衝突一觸即發，警方立刻噴灑辣椒水隔開雙方人馬，李男等人當場遭壓制，而黃男則是趁隙逃跑；在壓制過程中，也有一名員警受到輕微挫傷，後續警方將依傷害、妨害公務等罪嫌移送李男，並持續傳喚逃逸的黃男到案說明。

▲▼新竹行車糾紛，男追進派出所打人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹行車糾紛，男追進派出所打人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲李男夥同5、6名好友前往派出所內痛毆許男，現場一片混亂。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹,派出所,竹東,68快速道路

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