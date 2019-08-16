距派出所100m！他帶千萬鑽戒等買主...驚見2匪掏「黑色物體」急踩油門逃

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市15日上午發生一起搶案！一名當鋪業者會同友人要與買家交易價值千萬元的鑽戒，不料，在等候買家抵達指定地點時，卻碰上搶匪佯裝問路強開車門，所幸業者反應及時，趕緊開車逃跑，才沒讓歹徒得逞。警方獲報後已成立專案小組，要進一步釐清相關案情。

根據警方調查，當鋪業者透過友人介紹與買家約定交易，15日上午準備好價值上千萬的鑽石戒指後，便赴鼓山區九如四路一間動物醫院前等待買家到來。

▲高雄爆搶案，案發地點距離派出所僅約100公尺遠。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當鋪業者在約定地點前等待買主。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此時，業者從後照鏡中發現，一輛黑色轎車開到汽車後方，隨後2名歹徒下車，先是走到業者車輛副駕駛座的位置敲車窗，貌似要問路，沒想到對方竟突然伸手開啟副駕駛座車門，還掏出「不明黑色物體」，業者心中警鈴大作，驚覺不對勁立即開車逃離現場，並報警處理。而距離交易地點100公尺處就有一間派出所，歹徒行徑可說是相當囂張。

高雄市政府警察局鼓山分局受理報案後，隨即成立專案小組，要近一步釐清案情，初步研判整起事件發生原因可能與「珠寶交易」有關，將全力緝捕2名匪徒到案。

附近鄰居則表示，警方15日有來調閱監視器畫面，但因自家的監視器時好時壞，沒有錄到相關畫面，當時也忙著中元普渡並未察覺異樣，鄰居也透露，有好奇詢問動物醫院人員，但對方也壓根不清楚有發生這起案件。

▲▼歹徒駕駛的車輛畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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