開保時捷路中掉頭！駕駛低胸妹遭起底「違規29次」　所長丈夫被解職

▲李女動手賞男駕駛巴掌，雙方爆發衝突。（圖／翻攝燃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

一則發生在重慶渝北的影片上個月在網路上被瘋傳，一名穿著低胸衣的女駕駛開著保時捷在路中央掉頭，甚至還與一旁黑色轎車的男駕駛發生衝突。該名李姓低胸女事後遭到起底，從2016年3月購買保時捷至今已違規了29次，她的丈夫甚至因為該風波而被解職，結束了10多年的派出所所長生涯。

據了解，李女當時開著紅色保時捷在斑馬線中間想直接掉頭，不過卻遭到一輛黑轎車阻擋，隨後她便下車與對方理論，甚至還怒賞對方巴掌，引發雙方衝突。事後，李女因未按規定掉頭，被罰款200元（約新台幣900元），加上駕車戴帽、穿高跟鞋等，妨礙道安全行車行為，右臂罰50元（約新台幣225元）。

李女在事發當時，曾自稱「紅燈從來都是闖」、「打個電話全部改」等話全被錄下，但她事後改口，「這些話就只是虛榮心、信口開河而已 。」經過調查，從保時捷購入至今，李女在4個記分週期內已違規29次，其中1條為闖紅燈，但都無超速違法記錄，均已處理。

雖然雙方最後達成調解協議，但該事件卻引起網友及媒體關注。網友質疑李女家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「黑箱作業」的嫌疑。對此，重慶市公安局也成立調查組，對李女及其丈夫進行深入調查。

根據重慶市公安局通報顯示，李月與丈夫名下有2處房產，一處是現居住商品房，位於渝北區高岩路山語間小區，自2010年4月購入，面積為108.07平方米，總價50萬（台幣約222.3萬元）；而另一處是位於兩江新區禮嘉街道，是李女的公公所拆遷的安置房，面積為42.96平方米。

▲▼網友爆料，李女曾說自己飆車都不會被罰。

另外，李女與丈夫名下現有2輛轎車，一輛是保時捷是李月從二手車市場以63.6萬元（台幣約282.8萬元）的價格所買的三手車；而另一輛則是華晨寶馬BMW，從2015年4月購入（首付21萬人民幣，按揭3年還款），總價為41.87萬元（台幣約186.1萬元）。

據悉，李女的丈夫是當地派出所所長，任職已超過10年，不過自掌摑事件爆發後，有傳言指出，李女過去多次違規未受到處罰，全是因為丈夫幫忙掩飾。目前，李女丈夫已遭到渝北區公安分局黨委依規停職，並且須配合調查。