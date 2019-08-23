白鹿來襲！台東射馬干、永樂區提升排水效能　實施預警性清疏

▲▼台東縣長饒慶鈴前往台東市射馬干及永樂排水系統，視察區域排水清疏整理工程。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

輕度颱風白鹿緊逼即將侵襲台灣東南部，台東縣長饒慶鈴23日前往台東市射馬干及永樂排水系統，視察區域排水清疏整理工程，希望民眾能夠在颱風來臨前做好防颱準備，低窪或水石流潛勢區民眾也請配合預防性撤離的工作，確保生命財產安全。





現場吳哲元科長向饒慶鈴說明，射馬干區域排水因土砂淤積較為嚴重及雜草叢生，有礙排水通暢性，另外，永樂區域排水系統則因豪大雨挾帶上游土砂導致臨海路至出海口區段淤積嚴重，颱風來襲恐降下豪大雨，為使水流順暢導入排水系統，因此，特別進行此兩排水系統的預警性清疏的處理工程。

▲▼颱風恐降豪大雨，為使水流順暢導入排水系統，特別進行排水系統的預警性清疏工程。





饒慶鈴視察後表示，特別關心區域排水系統的清疏工作，讓颱風或豪大雨來時能夠順暢，也請所有縣民在颱風尚未來襲之前，務必做好防颱的各項準備工作，並及早進行水溝清理，山坡地要嚴防坍方、土石流及山洪爆發。



饒慶鈴強調，為避免民眾從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊的意外事件，請有關單位加強山區、河、海邊等易生災害危險地區之管制勸離措施，確保民眾生命安全。如果風雨較大必須進行預防性撤離工作，也請低窪或水石流潛勢區民眾配合警方的指輝。