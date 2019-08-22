英領事館職員鄭文傑失聯　陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

▲英領事館職員鄭文傑突傳失聯。（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

記者曾俊豪／綜合報導

英國駐港領事館職員Simon Cheng（鄭文傑）8日前往深圳辦事後失蹤，家人與女友急忙尋找下落，連英國外交部都對此事表達關切。陸媒今（22日）報導，鄭文傑是因為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被警方處以行政拘留15日的處罰，該法案涉及的違法內容是賣淫嫖娼。

《環球時報》記者今向深圳羅湖警方詢問，有關英國駐香港總領館一香港籍僱員在內地受行政拘留處罰。警方透露，8月9日，香港居民鄭某傑（男，28歲，英文名：Simon Cheng）因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

▲陸媒爆料，鄭文傑因為嫖娼被捕。（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

報導指出，《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條涉及的是賣淫嫖娼。該條規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元（人民幣）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款，而在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

香港逃犯條例風波延燒之際，英國駐港領事館職員Simon Cheng（鄭文傑）8日前往深圳突然失聯，引起英國外交部關切，直到21日，大陸外交部發言人才公開回應，耿爽指出，鄭文傑已被深圳警方行政拘留15天。

不過，對於鄭文傑被捕，外界仍有許多質疑聲浪，對此，《環球時報》總編輯胡錫進21日晚間以筆名「單仁平」發表文章指出，英國和西方媒體在炒作一名該名職員的「失蹤」事件，文中坦承，中國公安在執法及通報案情方面，速度的確跟不上輿論的追問，所以嫌疑人經常被人以為是「失蹤」。

▲鄭文傑日前赴深圳辦公後便下落不明。（圖／翻攝自釋放Simon Cheng臉書粉專）