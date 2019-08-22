　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對反送中人士赴台尋求庇護，陸委會發言人邱垂正今（22日）指出，1至7月港人詢問來台居留人數確有增加，來台定居或居留人數也都較同期增加，比去年多30.79%；但仍以婚姻、依親與投資為主。

陸委會下午舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正在回答記者提問時，做出上述回應。他指出，初步統計，今年度1至7月獲准許可居留跟定居的香港居民的人數都有增加，其中許可長期居留的是1835人，較同期增加30.79%；定居的人數是759人，年增20.47%。

不過，目前獲准居留跟定居的香港民眾，仍以目前仍以依親、婚姻最多。至於反送中人士若赴台尋求庇護，陸委會是否予以協助？邱垂正表示，「對於香港人士來台、台灣給予協助的問題，需特別強調，政府關心香港情勢的發展，也支持香港人民追求民主自由，但我們不會介入」。

他指出，香港人士赴台尋求庇護有法源依據，必須依照港澳條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」僅管港澳條例相對於兩岸的或其他外籍人士「相對寬鬆」，但政府仍須按照港澳關係條例相關的規範處理個案，「目前移民署沒有接獲正式申請。」

ET快訊
白鹿怎麼走「4關鍵時間」！一張圖看懂哪天風雨最劇烈
開業51年！高雄華王大飯店驚傳11月歇業　業者回應了
悄進前女友家…看她只穿內褲躺床！渣男上前衝刺：原諒一次　下場

關鍵字：香港,反送中,庇護,陸委會,邱垂正,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英駐港領館職員因嫖妓被拘留　陸警：是他求別通知家人

822響應「反修例集會」　香港8校學生會：9/2將發起罷課

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

旅遊中遇4男搭訕…2女被綁走淪為性奴！　「逼接客+拍裸照」7天

影／吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　校方：南湖會館也是賓館很正常

沒用手機號5年卻欠3.4萬元通話費　她忘「這個動作」GG了

國台辦批軍售案「賣身投靠」　陸委會：缺乏文明水準

24歲女小腹隆起「以為懷孕」...去醫院驗出癌症末期　男友「回4字」她秒掉淚

英領事館職員鄭文傑失聯　陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

學長約開房！傻妹赴約後失身「被要求隨叫隨到」…崩潰吼「上當了」吞藥

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

英駐港領館職員因嫖妓被拘留　陸警：是他求別通知家人

822響應「反修例集會」　香港8校學生會：9/2將發起罷課

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

旅遊中遇4男搭訕…2女被綁走淪為性奴！　「逼接客+拍裸照」7天

影／吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　校方：南湖會館也是賓館很正常

沒用手機號5年卻欠3.4萬元通話費　她忘「這個動作」GG了

國台辦批軍售案「賣身投靠」　陸委會：缺乏文明水準

24歲女小腹隆起「以為懷孕」...去醫院驗出癌症末期　男友「回4字」她秒掉淚

英領事館職員鄭文傑失聯　陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

學長約開房！傻妹赴約後失身「被要求隨叫隨到」…崩潰吼「上當了」吞藥

「聯合公園」麥可亞巡第一站在台灣　開唱前7天宣布「場地更換」

捕獲正妹現身士林夜市玩彈珠台！一看是野生「超大咖女神」

世羽賽／廖蘇配三局大戰退第8種子丹麥　連追6分反超闖進8強

全球前三大鞋用膠大廠南寶樹脂投資台灣　台商回流金額逾5600億元

不斷更新／詹子賢陽春砲本季第20轟　兄弟4局2比1悍將

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

2019全球最賺錢的5大公司　蘋果才排第四

最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」

不斷更新／梁家榮代打3分砲扳平戰局　4局統一6：6桃猿

Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕

大陸熱門新聞

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

與女友大吵！他駕車狂飆洩憤…下..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

爸媽被逼下跪！他隱忍10年持刀..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

24歲女驗出癌症末期　男友回4..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

超市員工幫抬嬰兒車致孩子重摔昏..

16歲男得小感冒...跑800..

美售台F-16V戰機　環時：大..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

再次回應軍售案 國台辦：賣身投..

更多熱門

相關新聞

國台辦批軍售案賣身投靠　陸委會回應

中國大陸國台辦發言人馬曉光今（22日）上午抨擊F-16V軍售案是賣身投靠，更指民進黨當局執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路。對此，陸委會發言人邱垂正指出，對於國台辦的回應內容感到「高度的遺憾」，並指其「完全缺乏妥善處理兩岸關係的基本態度與文明水準」。

英領館職員鄭文傑 陸媒爆「嫖娼被拘」

新關稅將致摩擦升級 陸商務部：中美團隊兩周內再次通話

網路輿論戰 劉國深:有人火中取票

環時：蔡政府靠反送中博取西方關注

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間曝光　這時風雨最劇

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面