港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對反送中人士赴台尋求庇護，陸委會發言人邱垂正今（22日）指出，1至7月港人詢問來台居留人數確有增加，來台定居或居留人數也都較同期增加，比去年多30.79%；但仍以婚姻、依親與投資為主。

陸委會下午舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正在回答記者提問時，做出上述回應。他指出，初步統計，今年度1至7月獲准許可居留跟定居的香港居民的人數都有增加，其中許可長期居留的是1835人，較同期增加30.79%；定居的人數是759人，年增20.47%。

不過，目前獲准居留跟定居的香港民眾，仍以目前仍以依親、婚姻最多。至於反送中人士若赴台尋求庇護，陸委會是否予以協助？邱垂正表示，「對於香港人士來台、台灣給予協助的問題，需特別強調，政府關心香港情勢的發展，也支持香港人民追求民主自由，但我們不會介入」。

他指出，香港人士赴台尋求庇護有法源依據，必須依照港澳條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」僅管港澳條例相對於兩岸的或其他外籍人士「相對寬鬆」，但政府仍須按照港澳關係條例相關的規範處理個案，「目前移民署沒有接獲正式申請。」