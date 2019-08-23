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國小以下假日前不發成績單！　侯友宜拜託校長：新學期就執行

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▲▼侯友宜參加新北市公私立學校校長會議。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜與校長喊話，國小以下假日前不發成績單。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市108學年度第1學期公私立學校校長會議今(23日)在三重區三和國中舉行，全市339位校長齊聚，以「適性發展、品德第一」及「新課綱新思維」為主題。其中，新北市市長侯友宜提到，新學期將提倡「國小以下假日前不發成績單」，避免少數孩子因成績表現遭受責罰，也避免假日的空窗期間錯失進一步保護孩子的機會。

侯友宜在公私立學校校長會議指出，開學後即將面對108新課綱，新北市已完成了三個全國第一，包括，全國首創各階段的新課綱協作平台、技術型高中推動新課綱的前導學校全國最多、新住民語文教材由教育部委託新北市編撰。同時，也感謝教育局及學校教師在各個地方的用心，並推動從幼兒園到高中職的品德教育政策，以孩子為中心，讓孩子運用所學也實踐好品德。

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▲▼侯友宜參加新北市公私立學校校長會議。（圖／新北市教育局提供）

▲▼侯友宜與新北市高國中小339位校長合影。（圖／新北市教育局提供）

▲▼侯友宜參加新北市公私立學校校長會議。（圖／新北市教育局提供）

這次的公私立學校校長會議邀請誠致基金會與公辦民營的台東桃源國小分享辦學經驗，將品格力比知識力重要的理念，以及關懷弱勢及學識與品德教育並重的教學目標，用創新的經營模式，來翻轉偏鄉學生的人生。透過分享，也讓新北市的校長們運用新思維及教學知能，幫助每位孩子成為更好的自己。

新北市教育局長張明文表示，新北的校長們要帶領第一線教師培養孩子成為具有跨領域溝通、解決問題及獨立思考的公民，並讓孩子擁有良好的挫折忍受力及團隊合作等良好態度。品德教育決定國家的未來，也期許家長與教師共同培養孩子的良好品德並激發多元智能、引導不同天賦都能各自發展，才能為孩子打造成功的未來人生舞台。

▲▼侯友宜參加新北市公私立學校校長會議。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜與新北市高國中小339位校長合影。（圖／新北市教育局提供）

新北教育局指出，新課綱實施前，新北市已成立精進學校課程與教學工作小組，建構從國小到高中職完整12年一貫的學習歷程，並且精進課程與教學、幫教師及家長增能，以及充實教學設施與設備，未來新北市將持續推動與教師、家長攜手合作，朝「學識與品德並重」、「讓孩子成為更好的自己」目標前進，落實適性發展、品格優先的教育理念，達到適才適性發展的教育目標。
 

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關鍵字：國小,成績單,侯友宜,新學期

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