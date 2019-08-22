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侯友宜打臉韓國瑜？　游淑慧：同樣答覆！誰唯恐不亂

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▲侯友宜、韓國瑜 挺議會新人「水龍頭連線」。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜提重啟核四，但新北市長侯友宜認為是「假議題」，消息一出引發外界認為侯友宜打臉韓國瑜。對此，國民黨台北市議員游淑慧22日痛批，「誰不斷操作韓侯不合、見縫插針？」、「誰唯恐國民黨不亂？」、「誰是司馬昭？」

國民黨總統參選人韓國瑜21日提到，在人民同意且安全無憂的前提下，當選後一定會重啟核四。不過，侯友宜隨後表示，以現狀來說，重啟核四會花很多經費，一切還是以核安為最重要的考量；之所以認為核四是個假議題，是因為燃料棒已送出國，目前已停役，但不論未來政府如何決策，核安永遠是他的最基本底線。

游淑慧透過臉書表示，「重啟核四立場，侯友宜打臉韓國瑜嗎？錯！」這是侯友宜身為新北市長一貫的立場，之前朱立倫競選國民黨總統初選時，也曾提到若當選總統將重啟核四，「侯友宜也是同樣的答覆，難道又要說侯友宜打臉朱立倫跟韓國瑜？」

游淑慧指出，地方首長有地方首長的態度，國家領導人有國家領導人的全觀，「這就像民進黨政府想要蓋深澳火力發電廠，但等蘇貞昌參選新北市時，也跳出來反對一樣。不管是朱立倫提或韓國瑜提，不管是5月或是8月，侯友宜的答覆都沒變，何來他打臉韓、針對韓？誰不斷操作韓侯不合、見縫插針？誰唯恐國民黨不亂？誰是司馬昭？」

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關鍵字：侯友宜,韓國瑜,游淑慧,2020大選

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