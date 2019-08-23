吸引情侶檔下海詐騙　「葡萄牙免費吃住1個月」還可拿10萬

記者孫于珊／台北報導

靠近葡萄牙最美海灘的卡斯卡伊斯市（Cascais）有19名台灣人在此地設置電信詐欺機房！專門打詐騙電話給大陸民眾，不法獲利達新台幣1800萬。刑事局接獲情資後，與葡萄牙警方聯手，近半年的追查，連同幕後主嫌共21人通通落網，依《詐欺罪》移送法辦。此案也是兩國警方首次合作破獲。

▲台葡警方首度合作破獲、遣返葡萄牙電信詐欺機房台籍成員並緝捕上游犯嫌。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

刑事局國際科第二隊隊長蘇立琮指出，警方透過大數據分析後，鎖定44歲吳男等人涉嫌於葡萄牙設置電信詐欺機房，案經外交部駐葡萄牙代表處協助，由刑事局國際刑警科與葡萄牙警方建立情資交換窗口，成功鎖定葡萄牙機房位置，再由刑事局指派駐歐聯絡組與葡國警方共同執行，5月14日成功破獲葡國境內詐騙機房，逮捕19名台嫌，並順利遣送回台拘提。8月19日則在台灣抓到幕後主嫌49歲習男等2人到案。

該集團先於國內招募需錢孔急的年輕人陸續前往葡萄牙擔任一、二線人員，以假冒中國行動等電信公司名義，撥打大陸被害人手機，謊稱被害人名下手機濫發垃圾訊息，違反當地法令，進而騙取被害人帳戶，並聲稱將對被害人帳戶進行凍結查扣後，誘騙被害人到銀行匯款，由假冒警察的二線人員續詐騙，再轉由假冒檢察官的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定帳戶。

據了解，該集團成員年齡多介於20多至30多歲年輕人，其中至少就有4對情侶，主嫌以「到歐洲旅遊，還能包吃包住、月收約新台幣10萬」來吸引年輕人下海。集團一週詐騙金額至少人民幣68萬（約新台幣300萬），警方從3月多追查到5月14日破獲期間，研判集團獲利至少新台幣1800萬，而受害人至少8人；查獲贓證物有：筆記型電腦8台、iPad 9台、iPhone 13台、Android手機11台、劇本手稿數份、被害人轉單數份。

警方再往上追溯發現2名居住新竹的習姓和王姓男子涉嫌提供資金供詐騙機房營運，於是持搜索票、拘票，於8月18日將2人拘提到案，並依《詐欺罪》解送新北地方檢察署續行偵辦。

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