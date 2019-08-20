警7天掃蕩885賭場抓上千人！中職下注NBA簽賭秒斷線

記者孫于珊／台北報導

第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將於2010年1月11日舉行，為防制選舉賭盤影響選風，警政署特於13日至19日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，剷除可能做為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭盤等地下簽賭行為，一週的時間，即查扣現金近1700萬！其中賭博網站「新鑫貝」、「大立娛樂城」、「派大金娛樂集團賭博網站」等都被一舉破獲。

▲警方破獲「新鑫貝網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲供人簽賭，並查扣現金逾220萬元。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局偵查第四大隊於網路偵蒐發現「新鑫貝網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲供人下注簽賭，包含：美國職棒大聯盟（MLB）、日本職棒、中華職棒、足球、美國職籃NBA等，且犯嫌會提供帳號及密碼給不特定賭客下注，因此成立專案小組深入偵辦。

在掌握事證後，於13日和14日發動同步搜索查緝行動，查獲全台北中南共計12處、犯嫌17人經營賭博網站及向下游組頭收取現金投注等不法犯行，也查扣了電腦25台、手機27支、數據機10台、U盾、存簿、教戰手冊、點鈔機及現金新台幣220萬餘元等證物等證物。全案警詢後依刑法《賭博罪》解送至各管轄地檢署偵辦。

▲教戰手冊。（圖／記者孫于珊攝）

偵查第九大隊也於本次專案期間強力查緝「大立娛樂城」、「派大金娛樂集團賭博網站」等賭博網站，共查獲犯嫌37人，查扣現金66萬5885元、電腦34台、手機86支等贓證物。偵九大隊第三隊隊長邱承迪指出，其中14日查獲20多歲江姓男主嫌等4人透過臉書、LINE等社群軟體，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資訊息，吸引民眾加入賭博網站參與賭博，有百家樂、俄羅斯輪盤、北京賽車等，之後犯嫌再修改賭博網站輸贏機率騙取賭金，受害人約20人，平均受騙金額約10萬元。

▲警方偵破「假投資真詐欺賭博網站」。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

偵查過程發現該涉案機房另將贓款投入經營地下錢莊放款高利貸，並隨機以電話探詢中小企業資金需求，當借款人無力還款時，便至借款人營業店面以球棒、辣椒水槍等恐嚇被害人簽立本票，該案也查扣到球棒5支及辣椒水槍1枝。初步估算賭博網站流動資金約為2億9千萬餘元，詢後將江嫌等4人依刑法賭博、詐欺等罪移送至嘉義地方檢察署偵辦中。

刑事局副局長廖訓誠指出，本次專案動員計掃蕩處所885處，查獲各類賭博案件619件1470人，包含職業賭場51件407人、六合彩簽賭273件318人、運動簽賭37件45人、網路賭博132件353人、其他賭博126件347人，合計現場查扣現金1694萬9533元，查緝成效良好！並表示將針對本次專案查獲的各類案件持續清查是否涉及選舉賭盤和追查金流來源。

▲刑事局副局長廖訓誠。（圖／記者孫于珊攝）

【更多新聞】

►影／汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

►影／荒山中見可疑鐵皮屋！警「盾牌攻堅」破槍械改造兵工廠 逮年輕情侶檔

►破迷思！無人傷亡A3車禍「可移車」 5步驟懶人包避免二次事故