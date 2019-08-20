　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警7天掃蕩885賭場抓上千人！中職下注NBA簽賭秒斷線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將於2010年1月11日舉行，為防制選舉賭盤影響選風，警政署特於13日至19日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，剷除可能做為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭盤等地下簽賭行為，一週的時間，即查扣現金近1700萬！其中賭博網站「新鑫貝」、「大立娛樂城」、「派大金娛樂集團賭博網站」等都被一舉破獲。

▲▼刑事局偵查第四大隊於網路偵蒐發現「新○○網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲供人下注簽賭。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方破獲「新鑫貝網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲供人簽賭，並查扣現金逾220萬元。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局偵查第四大隊於網路偵蒐發現「新鑫貝網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲供人下注簽賭，包含：美國職棒大聯盟（MLB）、日本職棒、中華職棒、足球、美國職籃NBA等，且犯嫌會提供帳號及密碼給不特定賭客下注，因此成立專案小組深入偵辦。

在掌握事證後，於13日和14日發動同步搜索查緝行動，查獲全台北中南共計12處、犯嫌17人經營賭博網站及向下游組頭收取現金投注等不法犯行，也查扣了電腦25台、手機27支、數據機10台、U盾、存簿、教戰手冊、點鈔機及現金新台幣220萬餘元等證物等證物。全案警詢後依刑法《賭博罪》解送至各管轄地檢署偵辦。

▲▼教戰手冊。（圖／記者孫于珊攝）

▲教戰手冊。（圖／記者孫于珊攝）

偵查第九大隊也於本次專案期間強力查緝「大立娛樂城」、「派大金娛樂集團賭博網站」等賭博網站，共查獲犯嫌37人，查扣現金66萬5885元、電腦34台、手機86支等贓證物。偵九大隊第三隊隊長邱承迪指出，其中14日查獲20多歲江姓男主嫌等4人透過臉書、LINE等社群軟體，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資訊息，吸引民眾加入賭博網站參與賭博，有百家樂、俄羅斯輪盤、北京賽車等，之後犯嫌再修改賭博網站輸贏機率騙取賭金，受害人約20人，平均受騙金額約10萬元。

▲▼偵破「假投資真詐欺賭博網站」機房。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方偵破「假投資真詐欺賭博網站」。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

偵查過程發現該涉案機房另將贓款投入經營地下錢莊放款高利貸，並隨機以電話探詢中小企業資金需求，當借款人無力還款時，便至借款人營業店面以球棒、辣椒水槍等恐嚇被害人簽立本票，該案也查扣到球棒5支及辣椒水槍1枝。初步估算賭博網站流動資金約為2億9千萬餘元，詢後將江嫌等4人依刑法賭博、詐欺等罪移送至嘉義地方檢察署偵辦中。

▲▼偵破「假投資真詐欺賭博網站」機房。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局副局長廖訓誠指出，本次專案動員計掃蕩處所885處，查獲各類賭博案件619件1470人，包含職業賭場51件407人、六合彩簽賭273件318人、運動簽賭37件45人、網路賭博132件353人、其他賭博126件347人，合計現場查扣現金1694萬9533元，查緝成效良好！並表示將針對本次專案查獲的各類案件持續清查是否涉及選舉賭盤和追查金流來源。

▲▼刑事局副局長廖訓誠。（圖／記者孫于珊攝）

▲刑事局副局長廖訓誠。（圖／記者孫于珊攝）

【更多新聞】

影／汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

影／荒山中見可疑鐵皮屋！警「盾牌攻堅」破槍械改造兵工廠　逮年輕情侶檔

破迷思！無人傷亡A3車禍「可移車」　5步驟懶人包避免二次事

ET快訊
速食店玩手機邊充電！13歲男突「殭屍坐直」抽搐..3秒後慘死
自爆遭國家機器裝追蹤器監控　韓國瑜展開反擊決定告「這個人」
桃園少女在校內「四腳獸」被抓包！繼父嘆：她還抓弟弟去撞牆

關鍵字：運動,彩票,地下賭盤,賭博,緝賭,職業賭場,簽賭,六合彩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

山客登嘉明湖步道跌落山谷！「卡在大樹頭」警直呼命大

桃園少女案！女兒在校內「四腳獸」被抓包　繼父狂嘆：她還抓弟弟去撞牆

警7天掃蕩885賭場抓上千人！中職下注NBA簽賭秒斷線

快訊／工安意外！屋外鐵窗施作不慎　工人3樓高墜地腳變形昏迷

快訊／做下水道工程外牆突然倒塌　工頭右手遭輾壓骨折

桃園少女被囚3年！外公出面幫喊冤　怒爆「她以前被人糟蹋」：為什麼不調查？

桃園少女案！繼父「還原經過」喊冤：我當她親生女兒還被告，有天理嗎？

超好賺！　檢警破地下匯兌「每百萬抽2千」　查扣2.4億現金

「救救我、我好痛…」男子全身「燒紅」　急跳農田泡積水降溫

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

山客登嘉明湖步道跌落山谷！「卡在大樹頭」警直呼命大

桃園少女案！女兒在校內「四腳獸」被抓包　繼父狂嘆：她還抓弟弟去撞牆

警7天掃蕩885賭場抓上千人！中職下注NBA簽賭秒斷線

快訊／工安意外！屋外鐵窗施作不慎　工人3樓高墜地腳變形昏迷

快訊／做下水道工程外牆突然倒塌　工頭右手遭輾壓骨折

桃園少女被囚3年！外公出面幫喊冤　怒爆「她以前被人糟蹋」：為什麼不調查？

桃園少女案！繼父「還原經過」喊冤：我當她親生女兒還被告，有天理嗎？

超好賺！　檢警破地下匯兌「每百萬抽2千」　查扣2.4億現金

「救救我、我好痛…」男子全身「燒紅」　急跳農田泡積水降溫

6成1上班族自認曾遭職場歧視　年紀、外貌歧視最常見

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦帶被植入晶片

一年不剪腳指甲遭真菌感染恐怖變形　醫生崩潰狂剪20分才停

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

Disney+11月上線　左打Netflix、右擊Amazon

柴犬害怕剪指甲　美容師祭「秘密武器」收服：我是男子漢

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路」151線將拓寬　70地主配合徵收

NOVA情報誌／運動穿戴　華麗「錶」現！

美元走強怪Fed？分析師：貿易戰才是元凶

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活..

朋友突叫「岳父」！他一問才知小..

「最強外流影片」喊+1　人夫手..

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！..

萵苣姑娘鎖透天厝3年　他曝真相

桃園少女被鎖2樓3年！報案人曝..

桃園少女被軟禁3年…1招得救「..

即／桃園少女遭鎖3年案　繼父出..

機車踏板獨留娃　媽媽們都心碎了

桃園少女被囚3年　外公出面幫喊..

兒留學滯美2年半躲兵役　母幫腔..

萵苣姑娘遭囚3年！獲救「不怪繼..

桃園少女案　繼父嘆：她抓弟弟去..

更多熱門

相關新聞

歐陽娣娣、Ella穿GUCCI網球系列

時尚結合運動元素顯然成為各大品牌重點，義大利精品GUCCI就接連推出一系列網球刺繡服飾，連帶經典Ace系列鞋款也換上新裝，球拍、草莓、貓咪等眾多可愛元素全上身，就連女星陳嘉樺Ella、歐陽娣娣也難以抵擋。

躺床也能瘦！10分鐘運動瘦腿消肥肚

甩開腹部贅肉　這3招超有效

反暴力路跑　以行動支持「要抱不要暴」

防2020總統大選賭盤　警搗破網路簽賭集團

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

錢櫃包廂玩瘋「蛇腰妹只穿Bra」　轉正面尷尬了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面