公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想回家」

▲伯伯呆立公車站淋雨，暖警熱心關懷助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區18日下午下著滂沱大雨，一名年約80歲的伯伯站在雨中等公車，但一班班公車接連經過，伯伯始終沒有上車，因為他不知道哪一班車會帶他回家，只能呆立在公車站左思右想，任無情雨水不停滲透其衣、冷其身軀。民眾不忍趕緊報警求助，警方得知伯伯是從醫院跑出來，隨即通知其家屬，幫伯伯順利返家。

玉成派出所警員林言宸與實習生邱士洋當日下午2時許接獲報案稱，向陽路258巷有迷途老人需要協助，於是隨即趕赴現場，發現果真有一名伯伯佇立於大雨中等公車，手上雖拿著雨傘卻未使用，已渾身濕透瑟瑟發抖。員警擔心伯伯身體著涼，先帶回派出所擦拭身體，並主動遞上熱茶驅寒，再詢問其姓名、住家地址，但伯伯疑似罹患失智症且精神狀態不佳，僅喃喃自語地說「想回家」。

員警查詢警政失蹤系統才得知伯伯身分，原來伯伯16日至萬芳醫院就醫，出院時趁家人不注意獨自跑走，家人怎麼找都找不到，於是女兒有向警方報失蹤，經兩天時間，終於在站牌找到伯伯，員警趕緊通知家屬到場接回團圓，深獲感激。

▲玉成派出所警員林言宸（右）與實習生邱士洋（左）。（圖／記者孫于珊翻攝）

【更多新聞】

►影／貨車司機瞬間心跳停止 昏迷追撞前方車…母親急喊：快幫我急救

►影／吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場 德州撲克打很爽

►影／「抱歉沒名額」幼兒園開學前兩天一通電話翻盤 爸媽超怒：去哪找學校？