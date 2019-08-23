潛水也能玩自拍！　群創推出「全球首支水下電容式觸控拍照手機」

▲群創推出「6.17吋全球首支水下觸控拍照手機」。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）8月28日至30日將在南港展覽館登場，群創（3481）今（23）日宣布，將展出「6.17吋全球第一支水下觸控手機」，主要以水下內嵌式觸控專利技術（Underwater Touch in Display，UTID），做到全球唯一可支援水下使用的電容式觸控全屏顯示器。

群創發表的「6.17吋全球第一支水下觸控手機」，讓潛水也可以玩自拍，主要是以水下內嵌式觸控專利技術，做到全球唯一可進行高解析度、支援水下使用的電容式觸控全屏顯示器，打破過去大部分標榜防水顯示屏是新增實體按鍵達到簡單的控制技術，或是增加主動式觸控筆的電磁模組的方式。

群創技術開發總處楊秋蓮指出，UTID水下觸控技術有4大特色，包括全球首創內嵌電容式技術，一般觸控與水下觸控表現優於，還不需額外硬體模組即可實現水下觸控功能，而且免除外掛觸控模組厚重的問題，輕薄好攜帶，製造流程簡化，創造品牌高CP值優勢，以及創造前所未有的非導體及水下精準觸控功能，讓潛水玩家在水下五米也能玩自拍。

楊秋蓮說，結合群創一條龍生產模式下，in cell touch 將快速取代傳統OGS觸控製造，群創以更快速的產品開發與製造流程、高良率，大幅減少材料使用與運輸消耗，達成產品既輕薄美型又兼具環保且低成本的巨大優勢，而且群創UTID觸控模組讓日系客戶為之驚艷，已積極規劃品牌導入時機。

▲群創推出摺疊手機與摺疊平板。（圖／群創提供）

摺疊屏幕大戰即將來臨，OLED摺疊手機具先天可撓優勢，但隨著使用頻率增加，2摺或3摺摺疊機的螢幕中央會出現白色「皺摺」或「摺痕」，且可能隨著使用頻率增加，皺摺越明顯，而且OLED摺疊機的鉸練技術、螢幕耐用性、摺疊厚度高與體積大，仍有許多問題待克服。

對此，群創推出5.99吋摺疊平板手機，以FHD LTPS面板窄邊框技術，搭配2.5D玻璃蓋板邊緣弧角特殊設計，楊秋蓮指出，群創挑戰全球極限窄邊框，左、右、上邊框僅有0.3mm，下邊框也極窄至2.0mm，螢幕屏佔比高達98.6%，大視角全屏幕極限視覺享受。

楊秋蓮表示，鎖定多商務人士一機兩用需求，群創提供客製化2摺手機與3摺平板，其中有三大特色，包括一機雙畫面使用不同app，2個5.9吋螢幕，展開後為7.8吋平板，還有多次展開摺疊，中央轉軸處也不會有皺摺問題，並使用硬度高且耐磨的LCD玻璃蓋板，達到製程良率最佳，預計2020年第2季開始放量。