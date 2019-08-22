她去台銀換百鈔「剩50元」...真相超曲折　網秒翻出鈔票：跪求另一半

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天到台銀換鈔時，被櫃檯人員告知，某張百元鈔票只能換50元，聞言她連忙仔細查看，發現兩端的編碼真的不一樣。這尷尬情況戳笑大票網友，有的留言笑說，「徵求另一半現身」，還有不少熱心朋友紛紛獻計。

女網友在「爆怨公社」貼出鈔票本尊，哀怨道「在收錢的時候沒看清楚，今天去台銀被銀行人員告知，兩邊的號碼不一樣，要換的話就只剩下50元。喔~天兒啊，你要黏貼鈔票也要黏對張啊！」

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▲當事鈔票。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見這張百元鈔票是由3個部分拼湊、黏貼而成，儘管接合處高度吻合，但從兩邊鈔票碼相異可知，之前的主人黏錯張了，而原po也猜測，「對方當下應該是同時破好多張......。」

網友們看完不禁笑回，「超強哈哈到底破幾張啊」、「投降輸一半」、「我忍不住去翻鈔票，原來兩邊的編號真的一樣耶」、「看起來是3張不同鈔票黏在一起，能換50不錯了」、「還好不是1千的，這樣有安慰到你嗎」、「誰會注意號碼啦」、「要慶幸還有50」。

▲兩邊的鈔票碼會一樣喔。（圖／記者周亭瑋攝）

同時，也不乏熱心留言，「各撕成一半！各拿去換50」、「快徵求另一半出現」、「跪求另一半吧，看誰出來領 」、「快找另一張，我覺得另一個人也正在找你」、「跪求另一半，再把它拼回來」。

根據台銀官網上指出，若紙幣破損，其餘留部分在4分之3以上者，或片片能吻合者，才能全額收兌；而2分之1以上，4分之3以下者，照半額收兌；如果在2分之1以下者，故意剪挖、塗改、剝去一面者，故意損壞嫌疑者，或拼湊成張不能吻合者，都不予收兌。

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