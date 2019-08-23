日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉丟到國外

▲韓國瑜參加佛光山的孝親月，而趕不及與日本議員會面。（圖／韓國瑜臉書）

記者鄧木卿／台中報導

日本自由民主黨青年局長佐佐木紀22日率該黨眾議員拜會高雄市長韓國瑜，結果韓竟然遲到25分鐘，「只是堵藍」臉書23日發文表示，這則韓遲到新聞登上「日本網路新聞入口網站」，全日本都搜尋看得到，不少網友感嘆「國民黨是這種水準」、「丟臉丟到國外去了」。

▲▼韓國瑜拜會星雲法師，而趕不及與日本議員會面。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜會見日本眾議員遲到一事，雖然有解釋「一大早趕到美濃，再從美濃趕到大樹，再從大樹趕來鳳山辦公室，一大早行程就非常滿」，韓強調有跟日方朋友特別報告說明，時間上可能會耽擱一點點，他再解釋「這牽扯到官員的家長告別式」，一大早連跑兩個郊區，所以趕過來時間有點耽擱，韓國瑜再重申「重點是跟已經跟日方朋友報告過了，應該可以獲得日本參訪團的理解跟諒解！」

即使如此，網友們還是不領情，「爛泥扶不上牆，丟臉丟到國外去。連守時都沒辦法，跟大家說你可以外交？」、「一般總統候選人都是派出該黨相對優秀的人，原來國民黨是這種水準」、「就是那些韓粉寵出來的」等等。

臉書粉絲團《只是堵藍》上午就發文指出，「日本網路新聞入口網站，搜尋就看的到，韓導真的超ㄎㄧㄤ的」，並且截圖韓國瑜雙手合十尷尬入場的畫面，網友感嘆，韓遲到新聞，全日本都知道了，真的是丟臉丟到國外去了。

▲韓國瑜遲到一事，登上日本新聞網站。（圖／只是堵藍臉書）