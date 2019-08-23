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西南氣流為墾丁岸邊帶來塑膠垃圾　別讓海洋生物哭泣…岸巡與民淨灘

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▲海巡署南部分署第六岸巡隊配合恆春鎮國境之南生態文化發展協會等單位淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署南部分署第六岸巡隊配合恆春鎮國境之南生態文化發展協會等單位淨灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部暨南部分署第六岸巡隊為推動環境保護觀念及維護海洋海域環境清潔，於前天在屏東墾丁貝殼砂展示館沿岸，配合屏東縣恆春鎮國境之南生態文化發展協會、恆春社區發展協會及三軍聯訓基地等辦理「2019海洋無塑-活力海洋大行動淨灘活動」，30多人共清出250公斤垃圾，用實際行動支持海洋環境保育，建立生態保育、永續海洋的觀念。

砂島海灘是恆春半島最為寧靜又潔白的海灘，因其珍貴的「貝殼砂」，由墾丁國家公園管理處列為生態保護區並設立貝殼砂展示館，也成為遊客必來打卡拍照的熱門景點，然而近期受到西南氣流帶來的風浪及豪大雨影響，美麗的砂島海灘堆滿了垃圾及漂流木，因此進行這項淨灘活動，讓這片純白的海灘得以恢復美麗的樣貌。

南部分署第六岸巡隊表示，塑膠為人類生活帶來便利，也帶來了環境汙染問題，這些塑膠廢棄物被排放到海洋經過一段時間會分解成「塑膠微粒」，不但會汙染海洋環境，危害海洋生物，更將造成食安問題影響人類健康，希望透過淨灘活動提升國人對海洋生態的關心與重視，呼籲民眾應對海洋保育積極盡一己之力，避免使用一次性塑膠產品，到沙灘岸際從事休憩活動時勿隨意丟棄垃圾，才能留給後代子孫乾淨美麗的環境。

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關鍵字：海巡署,第六岸巡隊,墾丁,貝殼砂展館,淨灘

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