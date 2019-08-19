陸船越界撈小管白帶魚　海巡霸氣攔阻扣人船漁獲棄海

▲澎湖第8海巡隊員今晨再度查扣一艘越界捕魚的大陸漁船，非法漁貨遭我方海拋棄置。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／澎湖報導

海巡署澎湖第8海巡隊從今年8月16日起，因應大陸對岸休漁期結束，我方為防範大陸漁船入侵澎湖海域作業，規劃從17日上午8時至19日上午8時止，實施2天威力掃蕩，繼18日海巡艇在目斗嶼北方24浬扣留一艘閩獅漁陸船，19日凌晨又於目斗嶼北方24.3浬發現另艘陸船非法越界捕魚，經蒐證後人船查扣並押返隊部調查。

▲澎湖第8海巡隊員今晨再度查扣一艘越界捕魚的大陸漁船，我方依法查扣人船調查。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署澎湖第8海巡隊PP-10038艇19日凌晨3時許，以船上雷達偵蒐海上可疑目標時，發現越界大陸漁船，海巡艇人員並與岸際雷達系統互相驗證，確定在目斗嶼北方24.3浬，發現一艘閩獅漁字號漁船正以焚寄網方式捕魚，巡防艇立即廣播要求該船停俥收網停止捕魚作業，我方海巡人員並以優勢警力強靠登船檢查，將越界大陸漁船押返馬公港偵辦。

海巡署表示：經查該艘陸船為底拖網作業漁船，越界捕魚的漁獲約有1,000公斤，船艙及個人行李皆未發現豬肉相關製品，越界漁船以侯姓船老大為首共計12名船員均遭逮捕偵訊，大陸船員表示：得知該海域為小管、白帶魚聚集之漁場，才會大膽入侵作業，海巡人員訊後將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，事後並通知防疫檢疫局人員登船消毒，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

第八海巡隊指出，目前為漁汛期，為加強取締大陸漁船越界捕魚，海巡隊員目前超前部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏，並常態進駐七美南滬港，節省航程就近處理海上案件，漁民如在海上作業發現大陸漁船蹤跡時，可撥打「118」海巡專線報案以利取締。

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