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8月墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業者被迫放無薪假

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▲受西南氣流影響，墾丁海浪超過1.5米，禁止戲水，沙灘上看不到遊客，水上活動業者祈求老天給 個好天氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲受西南氣流影響，墾丁海浪超過1.5米，禁止戲水，沙灘上看不到遊客，水上活動業者祈求老天給 個好天氣。（圖／屏東縣恆春威鯨救難協會理事長潘豐田提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

本是旅遊旺季的屏東縣墾丁地區，受西南氣流帶來大浪影響，各沙灘岸邊插起警戒紅旗超過10天，致海邊活動業者幾乎停擺，業者期盼老天幫忙，讓鋒面趕快離開；不過，由於目前可能又有颱風形成，讓業者感嘆這個月可能都無法營業，「8月份可能要做白工了」。

▲受西南氣流影響，墾丁海浪超過1.5米，禁止戲水，沙灘上看不到遊客，水上活動業者祈求老天給 個好天氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲水上摩托車停在沙灘等好天。

每年7、8月是墾丁地區旅遊旺季，吸引許多旅客到墾丁南灣、小灣等沙灘戲水，今年7月天氣放晴日子比較多，讓水上業者、旅館、民宿業者都有不錯業績，但進入8月，受颱風外圍環流引進旺盛西南氣流影響，海浪超過1.5米以上，基於民眾戲水安全，沙灘插紅旗，禁止遊客下海 戲水。

受此影響最大的是水上活動業者，由於遊客看到紅旗，就知道無法戲水，就放棄戲水念頭，致沙灘上看不到遊客，有的水上摩托車擺滿沙灘等待風浪變小，有的業者乾脆上岸休息。更有業者感嘆超過10天未做生意了，就像放無薪假。

水上活動業者阿田19日說，原本冀望「天公伯幫忙」，讓這一波鋒面帶來的西南氣流趕快過去，海浪變小，可以做生意，但目前又有颱風要形成，擔心這個願意會落空。眼看暑假快結束，業者的心真的揪在一起，祈求老天爺來幫忙了。
不止水上活動業者滿腹苦水，民宿業者也說，遊客到墾丁旅遊，主要是玩水，因此網路或電話訂房時會事先詢問墾丁天氣狀況，「可以玩水嗎？」，業者只能如實的回答「NO」，讓遊客打退堂鼓，生意也受到波及，大家都在期盼好天氣趕快來。

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關鍵字：屏東,墾丁,紅旗,沙灘,戲水

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