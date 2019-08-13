蕭敬騰開千萬跑車出事！兩車擦撞…致女車主牙齒流血「很內疚」

▲蕭敬騰出車禍發文道歉。（圖／翻攝自IG）

記者孫于珊／台北報導

一張無辜哭哭臉，加上大大的4個字「真心抱歉」！知名男歌手蕭敬騰（老蕭）13日下午2時8分，在台北市南港區東新街230號前發生2車擦撞的交通事故！所幸對方駕駛的傷勢無大礙，當下雙方即和解，不過老蕭的Instagram（IG）上仍對此表達出滿滿的愧疚。

▲蕭敬騰開千萬的Aston Martin Rapide S跑車出車禍。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

蕭敬騰經紀人表示，當時蕭開著破千萬的Aston Martin Rapide S跑車出門，準備前往錄音室，沒想到才出家門沒多久，疑似有點恍神，剛起步就碰撞到前方車輛，不僅對方車屁股輕微凹陷，蕭的車頭也撞凹，造成對方女車主牙齒流血，但無大礙，雙方當場和解也有互留電話，事後交給保險公司處理。

警方獲報後趕抵現場，大約10分鐘即排除這起A2事故，並無造成交通壅塞。蕭敬騰事後在IG上發限時動態稱，「剛剛自己開車不小心跟路人擦撞，真的真的很抱歉耽誤了您的寶貴時間還讓您受傷了」，並表示自己對此「很內疚」，希望對方早日康復，也感謝警察與同事的幫忙。

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