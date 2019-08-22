整治交通出奇招　歸仁警友捐贈人型立牌防止交通事故

▲台南市歸仁警友辦事處副主任陳國卿，捐贈20面「警察人型立牌」給歸仁警分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為支持警察有效防制交通事故，台南市歸仁警友辦事處副主任陳國卿，8月22日下午2時許捐贈20面「警察人型立牌」給歸仁警分局，歸仁分局長梁仁輝指出，希望藉由在易肇事路段設立警察人型立牌，有效防制交通事故。

歸仁警分局分析轄內2019年上半年發生交通事故件數，較去年同期增加，主要以「行車未保持安全間隔」、「未依規定讓車」或「違反號誌管制」等因素居多，路段則以仁德區中山路、中正路及太子路，歸仁區台39線、中山路及中正南（北）路等路段發生交通事故較多，時段以上、下班尖峰時間車流量大，較容易發生交通事故。

除了在重點時段、地點有警察疏導交通、防制事故外，為有效降低事故，歸仁警分局於易肇事路段設立警察人型立牌，時時刻刻提醒民眾注意交通安全。

歸仁警分局長梁仁輝表示，部分駕駛人的心態是只要有警察在的地方，就會遵守交通規則，沒有警察的地方，就會有違規行為，「警察人型立牌」主要用意是提醒駕駛人要遵守各項交通規則，有良好的駕駛習慣就能減少交通事故的發生。在此，特別感謝警友辦事處副主任陳國卿先生（吉祥藝創意廣告公司董事長）的大力支持，希望藉由在易肇事路段設立「警察人型立牌」，提醒用路人注意行車安全，降低事故發生。