「抱歉沒名額」幼兒園開學前兩天一通電話翻盤　爸媽超怒：去哪找學校？

記者孫于珊／台北報導

「由於今年新生很踴躍，抱歉沒有妹妹的名額。」7月30日早上8時許，一對父母（C爸C媽）突然得知這晴天霹靂的消息，他們頓時傻眼，說好8月1日就讓2歲半的妹妹進幼幼班，校方卻在開學前兩天以一通電話推翻所有，令C爸C媽怒衝學校找園長理論！而校方解釋因「師生比問題」所致；教育局則表示，由於雙方無簽訂契約，因此無罰則。

▲入學要用的書包、便當等都先發了，卻突然被告知沒名額了。（圖／當事人授權提供，下同）

事發在台北市內湖區某私立幼兒園，C媽指出，今年2月就幫妹妹登記名額入學，6月至7月中期間都有跟學校一再確認，並問付學費的事，但園長總說不急，8月1日開學再付就好，也事先發給了妹妹入學要用的書包、便當、衣服，甚至連名字和學校都寫好了。但老師突然一通電話，先是道歉，然後告知沒有名額，令C爸C媽一頭霧水、難以接受，「才兩天，我要哪找學校？怎麼會這樣？」要求校方在8月1日前幫妹妹找到學校。

而校方在與C爸C媽協調過程中，解釋幼幼班原本有2名老師，因師生比為1個老師帶8個小孩，原想招滿16名孩童開設2班，但今年幼幼班招生不好、成不了2班，不過小班招生較好，因此決定將其中一名幼幼班老師編制到小班去，然後招收的8名幼幼班學童就照先後順序入學；同時也強調他們很有誠意要解決問題，會「盡力」幫他們找學校。

《ETtoday新聞雲》記者事後也致電該幼兒園，但校方拒絕接受採訪，表示「人在做天在看，家長要講得多爛多壞，讓他們去講，我沒有異議。」另一名校方人士則向記者解釋，他們沒有收對方任何註冊費用，問題只是沒有名額，但家長無法接受一直吵鬧，也希望此事不要再渲染了。

教育局主任秘書陳素慧表示，私立幼兒園屬市場機制，通常校方和家長會在8月1日開學時簽訂「教保服務契約」，這時才具有合法契約關係。對於上述案例，因雙方尚未成立書面契約，因此這部分無罰則，為避免再發生類似事件，建議家長多找幾間幼兒園，且在填寫登記表時，確定自己排在第幾號，並留影存證，若入學序號在前端，可要求校方提早簽約，以保障自身權利。

▼校方向家長確認妹妹8月就讀幼幼班，如今一通電話全推翻。（圖／當事人授權提供，下同）

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