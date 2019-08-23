郭柯王合體　柯文哲：這只是一個開始而已

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

郭柯王在八二三炮戰紀念日這天終於同台，雙方雖沒有太多互動，但柯文哲也透過致詞喊話，「我們有不同的過去 繼續走向共同的未來」。而稍後在下個行程受訪時，被問到三人是否正式結盟？柯文哲說，重點不是結盟，「重點是這有沒有符合台灣社會的需要，這恐怕才是重點，這只是一個開始而已。」

談到合照時間三人輪流站中間，是否要避免被外界做過多聯想「誰是主誰是客」？柯文哲說，「當然今天那場合我們是主人，以客為尊，給大家平均分配也好」；至於特別選在823台海勝利的紀念日，是否也象徵未來勝利？柯說，也許時間剛好吧，不然也沒什麼好的場所。

▲台北市長柯文哲出席北市雙語實驗課程 CLIL教材研編發表暨觀摩會。（圖／記者徐斌慎攝）

而面對三人未來是否以「郭選總統、柯拚國會、王鞏地方」的合作模式發展？柯文哲未多做回應，僅表示，重點不是在選舉的輸贏，重點是說怎麼做可以讓台灣至少在可見的未來，能夠平平安安地度過。

柯文哲說，現在中美大戰、香港抗爭攪一攪、弄一弄，其實台灣還是有很多困難，「所以我們還是希望說，台灣有沒有一個比較好的方式，可以度過這個危險期。」

柯文哲還說，有另外一個想法是這樣，從1994到現在，台灣政治的主流就是藍綠、意識形態的抗爭，「是不是有一次機會，可以讓國家治理變成一個選舉當中被討論的主題？」直言不希望2020的選舉是恐懼跟仇恨的較量，但是能不能做到，這要努力。

