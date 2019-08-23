星粉超狂！週三晚間開始排隊　等著今天領Note 10

記者邱倢芯／台北報導

三星最新旗艦手機Galaxy Note 10與Note 10+即將於今（23）日早上十點開賣，為了這次的開賣活動，台灣三星在特定門市舉行排隊取貨活動，並準備了排隊禮來吸引星粉；而這次的排隊前2名星粉，早在週三（21日）晚間11點多就前來三星微風南山旗艦體驗館排隊，排隊近34小時，就為了在第一時間就拿到三星最新推出的Note 10與Note 10+。

▲▼三星Note 10系列手機開放取貨，吸引大批消費者排隊等候。（圖／記者邱倢芯攝）

排隊第一名的星粉余先生是台北人，目前任職資訊業，他表示，因為自己身為星粉，覺得自己應該要在第一時間就來排隊，因此特別跟公司請假，並選在週三晚間11點就來微風南山的門市前排隊。

第二名的梁先生，與余先生一樣都是任職於資訊業，兩個人同樣身為星粉，因此在網路上結交為好朋友，這次特地相約前來門市前排隊搶1、2名；值得注意的是，梁先生是台東人，這次也是特定請假來排隊。

▲Note 10系列取貨活動排隊第一名的星粉余先生（左）與第二名梁先生（右），排隊34小時就為了在第一時間拿到新機。（圖／記者邱倢芯攝）

而被問到這次買的機型，梁先生笑著說，因為身為星粉與「韓粉」，所以兩個人這次都買了星環藍的色號，且都將選擇256GB容量。

針對這次的排隊活動，台灣三星為了體恤門市外排隊等候的消費者，也將採取有別於以往的取機過程，特地包下微風南山7樓知名餐廳作為星級尊榮等待區，除了提供餐點飲料外，還特別邀請人像畫家利用Note 10系列手機幫星粉繪製似顏繪及錄製手繪動態攝影。

據了解，這次的Note 10系列手機的預購表現相當不錯，Note 10+與Note 10的銷售佔比約為8:2，顯現出台灣人較偏好大螢幕尺寸的手機；在顏色選擇上除了主打色「星環銀」反應熱烈外，Note 10+特別色星環藍也以驚人的速度完售。在Note 10的銷售方面，星環銀與星環白各有愛好者，銷售佔比約為6:4。

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