台灣三星發豪語：Q4要達台安卓高階手機市佔80%以上

▲Galaxy Note 10與Note 10+預購反應熱烈，排隊取貨人潮塞滿微風南山門市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星最新旗艦手機Galaxy Note 10與Note 10+即將於今（23）日早上十點開賣，台灣三星指出，此次Note 10系列預購反應比預估高，截至早上七點，微風南山門市排隊人潮就超過千名消費者；對此，台灣三星副總經理陳啟蒙發下豪語，「保守估計」三星高階手機第四季在台灣安卓機市佔率將可達到80%以上。

陳啟蒙指出，截至目前為止，三星高階手機在台灣安卓機市佔率早已達到52%，在Note 10系列推出後，有機會一舉攀升到80%以上，希望三星手機可以一路發到2019年底。

根據台灣三星內部觀察，即便推出Note 10系列預購後，S系列每天的銷售量並沒有受到影響，這顯示出台灣「Noter」們對於Note系列手機的黏著度相當高，消費者對於三星手機的需求相當分眾，因此在第四季時將可透過雙旗艦齊下效果，在安卓高階手機市佔率一舉達到80%。

▼台灣三星發下豪語，三星手機Q4要達台灣安卓高階手機市場市佔80%以上。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，提到高階手機就不得不提到摺疊手機，台灣三星所提到的安卓高階手機在台灣市佔率超過80%，是否有包含摺疊手機的銷售預估？對此，陳啟蒙表示，目前並沒有將摺疊手機納入預估當中；不過他預告，相關上市規劃將會在9月與大家分享。

針對這次的預購，有人反應似乎有供貨不足的現象，陳啟蒙分析，這是因為內部起初預估Note 10+與Note 10的銷售比例為7:3，但沒想到台灣消費者對於大螢幕手機的渴求強烈，最後的銷售結果是8:2，才會出現供貨不足的現象，但實際上的總量充沛，只是一開始在銷售比例上有所錯估。

另一方面，針對今日的排隊取貨反應熱烈，台灣三星也特別慰勞前十名的排隊消費者，因此除了原先可獲得的郵政禮券4,000元外，還額外加碼2,000元郵政禮券；陳啟蒙說明，這是為了慰勞前十名消費者對三星手機的熱情。

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