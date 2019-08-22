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直擊／三星Note 10手機明天開賣　星粉等不及在門市前搭帳篷漏夜排隊

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▲▼Note 10系列開賣前一天下午就有星粉到三星微風南山旗艦體驗館前排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Note 10系列開賣前一天下午就有專業級的星粉自備帳篷到三星微風南山旗艦體驗館前排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星最新旗艦手機Galaxy Note 10與Note 10+即將於明（23）日早上十點開賣，為了這次的開賣活動，台灣三星不但特別於微風南山旗艦體驗館、三創門市、指定三星體驗館及三星快閃門市，以及三星智慧館等門市舉辦排隊取貨活動，還特別祭出了多項排隊好禮來吸引星粉；而《ETtoday新聞雲》記者在開賣的前一天晚間六點，特別到三星微風南山旗艦體驗館前查看，發現已有多名星粉前來排隊，甚至搭帳篷準備來度過今天晚上。

記者到現場時正好是晚間用餐時段，前1、2名暫時離開位置，並用塑膠椅與包包佔位，先行用餐；而再後面一點還有星粉帶了雨傘用來遮下午的陽光，甚至有專業級的星粉自備了帳篷，不但不怕風吹日曬雨淋，還可以好好地度過今晚。

▼記者到現場時正好是晚間用餐時段，尚未碰到排隊前1、2名。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Note 10系列開賣前一天下午就有星粉到三星微風南山旗艦體驗館前排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，針對明日的開賣活動，台灣三星將於三星微風南山旗艦體驗館舉辦排隊取貨活動，前600名即可獲得郵政禮券4,000元；三星體驗館三創門市排隊取貨活動前200名可獲得郵政禮券2,000元；以及指定三星體驗館及三星快閃門市排隊取貨，各門市前100名則將獲得指定禮券2,000元；而若是於三星智慧館排隊取貨，各門市前50名即可獲得郵政禮券2,000元。

▼大約傍晚六點半時，排隊的星粉已排到了轉角處。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Note 10系列開賣前一天下午就有星粉到三星微風南山旗艦體驗館前排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：Galaxy Note 10,Note 10+,三星,開賣

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