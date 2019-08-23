若「郭柯王」結盟…五成藍支持者贊成開除郭台銘、王金平黨籍





▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜民調持續下滑，外界開始質疑「韓流」正在退燒，與此同時，同黨的鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平又在23日出席823音樂會，和台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲同框，再度衝高「郭柯王」結盟的討論度，也讓藍營支持者大為不滿。有網路媒體民調顯示，49.0％民眾希望國民黨中央硬起來開除郭台銘、王金平黨籍。

根據「品觀點」22公布的最新民調指出，關於「郭柯王」如果結盟，有34.4％的人支持國民黨開除郭台銘、王金平黨籍，以政黨傾向來區分，泛藍支持者有49.0％選擇贊成，僅25.6％不贊成，泛綠支持者有33.0％贊成，25.6％不贊成；若以「鐵粉」做區分，有高達62.1％的韓粉選擇贊成開除，僅15.1％不贊成，22.9％沒意見，英粉則有30.4％贊成，22.9％不贊成，46.7％沒意見。

品觀點的電話調查委託全方位公司執行，調查期間是8月19日至20日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」（IXSuvey）同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2,193份（市話1,077份、網路1,116份），在95%信心水準下，抽樣誤差皆為±2.09%以內。

另外，針對是否會開除郭台銘、王金平的黨籍？國民黨中常委姚江臨表示，目前郭台銘、王金平尚未有參選動作，對於還沒有發生的事情，國民黨不會有動作，但一旦登記參選，將會開除黨籍。

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