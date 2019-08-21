桃園少女遭囚案新聞曝光　社工：少女心情有波動但還算平和

▲桃園市張姓少女遭繼父與生母囚禁案曝光後，社工說，少女心情有波動，會努力注意其後續適應情況。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓少女遭繼父與生母囚禁透天厝3年新聞曝光後，各界關心少女如何去適應社會，以及未來如何與生母、繼父走上團聚之路？桃園市家暴中心社工指出，少女去年10月脫困後在庇護中心接受就業與就學訓練，目前已在合作店家打工，少女想努力賺錢慢慢適應如何自立與就學雙向目標。

桃園市張姓少女遭囚禁一案，社工20日透露，少女被囚禁時還是未成年少女，但經過3年後已成年，因錯過高中求學階段，去年10月脫困後在庇護中心安排下，已逐漸適應並與社工互動良好，至於未來如何與生母、繼父走上團聚之路，志工坦言可能有一段很長的路要走。

少女遭囚禁新聞20日曝光後，社工憂心少女心情可能會受到大的波動，影響其重返社會信心因此頻頻在其打工店家探訪，但出乎預料之外，少女似乎心情還算平穩，情緒也未受太多波動，下班後在庇護中心作息仍然正常，與社工互動也很良好，讓社工緊張心情為之舒緩。

社工指出，本以為少女生母與繼父遭起訴後，少女心理是否會過意不去？如何能面對社會輿論壓力等等，庇護中心社工輪流為少女打氣安慰，但少女沒有意料之中沮喪或情緒波動，可能是少女把重心擺在打工上面，因為透過打工可以與一般正常人接觸，也可以重新適應社會，因此沒有預期中的不安，但這段期間，社工會持續觀察少女情緒、言行是否出現異常，協助少女慢慢朝她自己設定的完成就學、就業的兩項目標前進。

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