日韓《軍情協定》撕毀…美國聯手夢破裂：很失望！這3國樂見「趁機挑撥」

▲日韓《軍事情報保護協定》破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

南韓政府22日宣布不與日本續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。對此，日媒指出，日本與南韓對於安全保障合作的互信關係已經破裂，無法聯手美國對抗其他威脅，像是北韓、中國、俄羅斯等國，將會為此開心。

據《朝日新聞》報導，《軍事情報保護協定》是讓日本與南韓共享情報，共同對抗威脅。然而如今協定破裂，日韓不再合作保障彼此安全，又逢北韓、中國、俄羅斯軍事活動活絡時期，恐怕為亞洲安全環境帶來變數。

此情況下，美國盼望的美日韓合作又更加困難。美國國務卿麥克蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，「對於南韓政府的決定相當失望，會強烈促進日本與南韓的持續對話」，盡力讓日韓《軍事情報保護協定》延長。

報導指出，美日韓若不合作，等於給其他國家機會，尤其北韓、中國、俄羅斯勢必會趁機挑撥美日韓間的關係，不排除進一步入侵。

日韓《軍事情報保護協定》於2016年11月23日簽署，期限一年內與對方交換情報並保密，每年在期限前90天決定是否重新續約（期滿未決定則自動延長），2017年及2018年雙方都同意延長，如今在2019年8月24日的期限前，南韓宣布不同意續約。

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