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賓拉登之子「神秘消失17個月」　美防長證實：已經死亡

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▲▼賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden），據傳已死。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden），被證實已死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

自消息從月初傳開後近一個月，美國國防部長艾思博（Mark Esper）終於21日在節目上證實，蓋達組織（Al-Qaeda）前領導人賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden）已經死亡。

綜合外電報導，艾思博週三（21日）登上《福斯新聞》（Fox News），對於哈姆紮 · 賓拉登是否已經死亡，他表示「就我理解是如此」，「我沒有關於這件事的詳細細節，但如果我有，也不確定能跟你透露多少。」

兩名美國官員自8月1日透露，被視為蓋達組織繼承人、奧薩瑪·賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden）據傳已經死亡，但當時地點及時間等細節都無法確定。透露的官員表示，哈姆紮是在川普上任後兩年內死亡。今年2月，美國國務院提供懸賞獎金100萬美元（約新台幣3100萬元）試圖追查其下落，但哈姆紮很可能在此之前就已經死亡，只是情報機構當時還未獲得消息。

▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）21日任命陸軍部長、現任代理防長艾思博（Mark Esper）為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 國防部長艾思博（Mark Esper）在節目上首次向大眾證實哈姆紮已死。（圖／達志影像／美聯社）

哈姆紮是賓拉登20名子嗣中排名第15的兒子，外界估計他年約30歲，他的妻子是蓋達組織內一名高階成員、參與911恐攻的其中一名劫機者的女兒。自從賓拉登死於2011年美國海豹部隊突襲後，他就開始擔任領導角色，被視為下一個繼承人；他誓言為父親復仇，而且釋出多部錄音檔，揚言對美國和其他國家進行恐怖攻擊，這兩項主張成為他招募年輕族群進入組織的大旗。

美國於2017年將哈姆紮列為全球恐怖分子。2017年英國曼徹斯特體育館爆炸攻擊後，該組織也釋出哈姆紮的錄音，他要支持者攻擊「猶太人」與「十字軍」。不過，官方調查人員不認為該起攻擊與蓋達組織有關。距離蓋達組織上一次釋出相關錄音訊息已是數個月之前，哈姆紮最後一次透過組織媒體現身在大眾面前，也已經是2018年3月的事情，超過1年5個月之久。

美國保衛民主基金會（Foundation for the Defense of Democracies）資深成員喬斯林（Thomas Joscelyn）分析指出，哈姆紮可能在巴基斯坦和阿富汗邊界地帶指揮，並扮演與塔利班聯繫，以及組織發言人的角色。

美國總統川普至今尚未正面回答此事，僅回答「我不想對這件事發表評論」，而其他白宮高階官員也拒絕公開證實此事。不過這已經是白宮方面月初的反應，如今艾思博在節目上正式透露哈姆紮的死訊，相信川普很快會發表評論。

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