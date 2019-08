賓拉登之子「神秘消失17個月」　美防長證實：已經死亡

▲賓拉登(Osama bin Laden)之子哈姆紮(Hamza bin Laden),被證實已死。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

自消息從月初傳開後近一個月,美國國防部長艾思博(Mark Esper)終於21日在節目上證實,蓋達組織(Al-Qaeda)前領導人賓拉登(Osama bin Laden)之子哈姆紮(Hamza bin Laden)已經死亡。

綜合外電報導,艾思博週三(21日)登上《福斯新聞》(Fox News),對於哈姆紮 · 賓拉登是否已經死亡,他表示「就我理解是如此」,「我沒有關於這件事的詳細細節,但如果我有,也不確定能跟你透露多少。」

兩名美國官員自8月1日透露,被視為蓋達組織繼承人、奧薩瑪·賓拉登(Osama bin Laden)之子哈姆紮(Hamza bin Laden)據傳已經死亡,但當時地點及時間等細節都無法確定。透露的官員表示,哈姆紮是在川普上任後兩年內死亡。今年2月,美國國務院提供懸賞獎金100萬美元(約新台幣3100萬元)試圖追查其下落,但哈姆紮很可能在此之前就已經死亡,只是情報機構當時還未獲得消息。

▲ 國防部長艾思博(Mark Esper)在節目上首次向大眾證實哈姆紮已死。(圖/達志影像/美聯社)

哈姆紮是賓拉登20名子嗣中排名第15的兒子,外界估計他年約30歲,他的妻子是蓋達組織內一名高階成員、參與911恐攻的其中一名劫機者的女兒。自從賓拉登死於2011年美國海豹部隊突襲後,他就開始擔任領導角色,被視為下一個繼承人;他誓言為父親復仇,而且釋出多部錄音檔,揚言對美國和其他國家進行恐怖攻擊,這兩項主張成為他招募年輕族群進入組織的大旗。

美國於2017年將哈姆紮列為全球恐怖分子。2017年英國曼徹斯特體育館爆炸攻擊後,該組織也釋出哈姆紮的錄音,他要支持者攻擊「猶太人」與「十字軍」。不過,官方調查人員不認為該起攻擊與蓋達組織有關。距離蓋達組織上一次釋出相關錄音訊息已是數個月之前,哈姆紮最後一次透過組織媒體現身在大眾面前,也已經是2018年3月的事情,超過1年5個月之久。

美國保衛民主基金會(Foundation for the Defense of Democracies)資深成員喬斯林(Thomas Joscelyn)分析指出,哈姆紮可能在巴基斯坦和阿富汗邊界地帶指揮,並扮演與塔利班聯繫,以及組織發言人的角色。

美國總統川普至今尚未正面回答此事,僅回答「我不想對這件事發表評論」,而其他白宮高階官員也拒絕公開證實此事。不過這已經是白宮方面月初的反應,如今艾思博在節目上正式透露哈姆紮的死訊,相信川普很快會發表評論。