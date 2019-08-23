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【瑪法達談星】十二星座08.21~08.27運勢！年度大吉星登場　水瓶鹹魚翻身啦

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圖文／鏡週刊

時序進入酷熱漸退的處暑，「處女座之月」於8月23日揭幕，一年只此一度的年度大吉兆—「火星╱金星合相」8月24日上場，且火星、金星、太陽三大吉星離開獅子座，轉而群聚處女座的本週，就星象象徵意義而言，獅子座之月將正式退場，處女座價值獨尊一霸的局面勢將隱隱成形。大環境集體情緒將漸漸由處女座的精準務實、理性沉著，取代獅子座調性的冒險狂飆、強勢高調。

星象大事有：8月21日的財星金星轉進處女座；8月23日的太陽轉進處女座；8月24日的年度大吉兆—「火星╱金星合相」；與8月26日的一級吉兆—「金星╱天王星三合」。就星象意義解讀，三星集結的「處女座吉星群聚效應」，加上星象凶訊付之闕如的背景，意味先前大環境在獅子座氛圍下的激情模式，將在上述「處女座效應」下朝向理性與冷卻。

財經方面，財星轉進處女座，且訊號偏正的本週，市場頗有激情冷卻、回歸現實面的集體傾向。理財星象家提醒，處女座調性比起獅子座調性更重基本面，通常是牛市轉熊市的一個籠統趨勢的開始。未來兩個月，市場恐有逐步收斂的走勢，投資人宜注意因應。

請繼續往下閱讀...

就個別星座而言，年度重量級大吉兆再度獨擅勝場，並無重大星象警訊的本週，幾乎全數星座處於順遂期。運勢最傳奇、最當旺，當屬最新出爐的「本月之星處女座」，繼上週戰星火星進駐處女座後，本週又有幸福星金星與大吉星太陽進駐，三大吉星強勢助攻，加上歲星與守護星呈吉兆，是處女座今年逆勢強攻、狠狠打破逆境的起始點。

排名第二的是事業宮擁有三大吉星強力推升的射手座。事業星與守護星呈三合吉相，難得在事業找到符合志趣與能力的舞台，機會來時不要遲疑；好運第三的是金牛座，吉兆接踵而來，又正值個人事業、金錢與情感衝刺力最強的發光期，守護星與火星呈一年一度的超幸運合相，上場主秀、承擔大任的時機成熟了，不要吝於發光發熱、揮灑青春。

值得欣慰的是，連續數週處於低迷的水瓶座，本週終於稍稍鹹魚翻身，多了金星的祝福，轉悲情為歡欣，也解脫了連日來的苦悶。

星座排行
處女座：萬夫莫敵、天機獨占、所向披靡，運勢最飆。
射手座：實至名歸、大志得展、日正當中，事業最猛。
金牛座：眾星拱月、雄才大略、才高八斗，亮點最多。
獅子座：名利雙收、利市大發、供不應求，財運最佳。

愛情運：★★★★☆
金錢運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
★★★★★為滿分，☆為半顆星

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關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

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