美媒實測多款iPhone輻射超標！iPhone 7最嚴重...超過報告數字2倍

▲美媒測試，iPhone 7輻射值超標。（圖／資料照）

記者錢玉紘／綜合報導

美國「芝加哥論壇報」日前發布的一篇報導中，與一家經過認證的實驗室合作，對幾款熱門的智慧型手機的射頻輻射進行調查，結果發現，許多款iPhone射頻輻射暴露都超過法定標準，其中又以iPhone7最嚴重。

「芝加哥論壇報」測試顯示，iPhone 7的射頻輻射暴露超過法定極限，而且是美國蘋果向聯邦政府監管機構提出報告數字的2倍多。除了iPhone 7之外，iPhone 8以及iPhone X在部分測試中略超出極限範圍，iPhone 8 Plus則是在範圍之內。經過實驗調整後，改為測試者手持iPhone啟動相關感測器，iPhone 8的輻射值就回到法定安全範圍內，但iPhone 7仍超標。



該報的測試方式為，手機設定在全功率運行狀態，並且固定在一桶透明液體下方，用來模擬人體的組織狀態，接著把探針浸在水裡面大約18分鐘，測量液體從手機中接收的射頻輻射量，而這個方法是在經過認證的加州「RF Exposure」實驗室指導下完成，該實驗室已經為要推出新產品的公司測試輻射值長達15年。

蘋果公司則是提出異議指，「芝加哥論壇報」的測試方式和蘋果自己的實驗室不同，即便是調整後也還是有問題，但並未具體點出是什麼問題。蘋果隨後拒絕該報的當面採訪，僅發表聲明中提到，「所有的iPhone型號，包括iPhone 7，都徹底經過聯邦通信委員會（FCC）以及其他販售iPhone國家的認證，經過對該報導中所有iPhone型號的仔細審查與後續驗證後，我們已確認皆符合適用的準則與規定」。

芝加哥論壇報也指出，這項測試的目的並非對於各家手機進行輻射安全性排名，且只有11款手機接受測試，幾乎每款只有1支。不過，該報也提醒，目前還不確定超過輻射限制的手機使否會對人體有害。

此外，該報也測試了三星的Galaxy S8、Galaxy S9和Galaxy J3 等三款手機，結果顯示，當設備位於身體10到15毫米的距離時，輻射值為安全，但是距離身體2毫米，即如同放在口袋的距離時，輻射暴露量就遠超過標準。三星則在聲明中回應，於美國銷售的產品皆符合FCC規定。

而FCC則回應，不會對芝加哥論壇報的測試發表單獨評論，但是也指出，雖然該報的測試不向官方所進行的那麼全面性，但仍然會檢驗報導中調查的一些手機型號。

