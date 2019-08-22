老婆在台買金鍊！回美國慘斷+收據不見　好市多一個舉動暖哭他...網曝虧慘

▲連收據不見，也可在美國辦退貨！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

美式賣場好市多（Costco）無條件退貨的服務，就像兩面刃，養出一批奧客想退就退，不過正當有需求退貨時，貼心小動作也大大提升的忠誠度！一名人夫透露，老婆在台灣買一條金手鍊，回美國後，她不小心扯斷，兩人好奇去當地賣場求助，沒有收據的情況下，竟還可直接退款，讓大批網友讚爆！

一名長期定居美國的男網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享暖心事，趁7月暑假跟老婆回台灣度假，日前逛好市時，買了一條純金手鍊，怎料回美國後，「她一不小心，手鍊勾斷掉了！」

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依照過去經驗，純金飾品要在美國修復，光是工人費就要數千元新台幣，且不包含材料費，原PO本打算，明年回台再去賣場送修，不過老婆大人深怕過了這麼久，會被說是奧客，兩人只好硬著頭皮去美國賣場求助。

不巧的是，在台灣購買的收據證明不見了，老婆仍不死心，「帶著斷掉的手鍊以及盒子，還有一張中文的保證書」，用菜英文跟客服經理說出來龍去脈，對方耐心聽完後，搔搔腦袋直言「沒遇過這樣的情形」，需要詢問相關部門處理方法。

一個星期後，正當夫妻倆覺得無望之餘時，經理帶著好消息回電了，他緩緩解釋已跟台灣賣場聯繫上，也收到台灣好市多寄給來的收據副本，確認當時使用聯名信用卡付帳，只要能接受當日的匯率，「可以讓我們在美國退貨」，並將美元退該張信用卡中。

「我簡直不敢相信我的耳朵，這未免也太佛心來了吧！」原PO跟老婆驚喜不已，他忍不住豎起大拇指吶喊，「經過這次的經驗後，我們對好市多的忠誠度，又更上了一級！」

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▲網友直呼金價漲，原PO虧大了！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

該篇佛心文一貼出後，掀起大批網友狂讚「其實美國本來就很重視顧客權利，這樣的退貨機制在美國真的是很常見的啊」、「因為得到意外的幫忙，心情應該又驚又喜，不過也因為你老婆的堅持」、「好誇張喔，這個讓奧客知道了就完蛋啦」、「這個…如果金鏈子重量沒短少的話，這兩個月金價約漲了10%」、「這兩個月金價大漲700多，留著回台灣賣可能還倒賺」、「原來收據不見也能退，我有一個買錯的物品，找時間也要去退了」、「好貼心喔！會員還是好處多多，用心幫助我們」。

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