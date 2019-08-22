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為台荷友誼搭橋　林智堅與紀維德將軍村以花會友

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▲為台荷友誼搭橋！市長林智堅與紀維德代表將軍村「以花會友」 交流文化、科技合作。（圖／新竹市政府提供）

▲為台荷友誼搭橋！市長林智堅與紀維德代表將軍村「以花會友」 交流文化、科技合作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

與新竹市關係最密切的外國駐台使節，荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表，今(22)日率經濟團隊一行5人拜會新竹市長林智堅，是今年來第四次會面，雙方共同參觀將軍村眷村建築，在高質感花藝店「拾米豐瓶」以花會友，林智堅市長也特別致贈「麻油薑泥沖泡米粉」特色小禮，不含肉類可空運、是市府為國外打拼的台灣工程師研發，他說，未來持續促成荷蘭高科技公司與新竹市交流；紀維德代表也表示，荷蘭一定會為明年竹市主辦的台灣設計展出一份心力，也邀請市府赴荷蘭的科技園區招商，再提升雙方經濟與文化交流。

林智堅市長表示，這已經是今年第四次與紀代表會面，非常感謝紀維德代表長期為台荷之間的各項交流、投資貿易牽線的付出與努力，ASML台灣總部落腳竹市後，成新竹最具代表的外商投資案例之一；9月中荷蘭企業將來台參加國際半導體展，他也邀請代表，一定要帶團隊來新竹市參觀投資環境，為台荷間創造更多就業及交流機會。林智堅市長更趁機請紀維德代表參加2020年台灣設計展及2021年台灣燈會，期待荷蘭在新竹市每項重大的活動都能共同參與成為座上賓。

今日會面不同以往安排在市政府內的慣例，特別邀請紀維德代表前往將軍村圖書資訊園區，林智堅市長介紹將軍村的歷史故事、保存理念以及新竹市如何在維護傳統歷史文化所做的努力，荷蘭代表團也藉此得以參觀原汁原味、修舊如舊的眷村建築，並讓紀代表難得體驗60年前充滿歷史故事的眷村魅力，會面也選在園區內的高質感花藝店「拾米豐瓶」以花會友。

市府更準備了最新口味的「麻油薑泥沖泡米粉」，林智堅市長分享，這款米粉最初就是為了在荷蘭工作的台灣工程師而研發的家鄉口味，因為航空運送不能有肉燥，因此選擇以麻油與薑泥做基底，沒想到大受好評，現在也在通路上架販售，他笑說這就是台荷交流的代表作，可以稱為「荷蘭口味米粉」。

紀維德代表表示，感謝今年5月底林智堅市長特地北上，與恩荷芬市長尤瑞瑪及荷蘭企業代表交流，並引介市長與企業認識新竹科學園區管理局長王永壯、台積電及力晶科技等代表，今年9月間，辦事處也將接待荷蘭企業來台參加2019國際半導體展，台荷半導體產業間交流熱絡，未來也將帶領荷商在新竹市尋找更多投資合作商機。

紀維德代表也向林智堅市長介紹「循環經濟」概念，提到老屋建材再利用與解決塑膠問題，為地球與台灣的環保盡心力，他說，荷蘭會積極在明年竹市主辦的台灣設計展出一份心力，共同參與貢獻一己之力；紀維德代表表示，荷蘭相當重視文化，未來希望與新竹市可以進行更多文化及藝文方面的交流，他也邀請林智堅市長11月一同聆聽阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團的精彩演出。

民政處表示，荷蘭與台灣之間關係緊密，荷蘭是歐洲在台投資最多的國家，荷蘭是台灣在歐盟中的第二大貿易夥伴，荷蘭貿易投資暨辦事處也積極協助台荷間各項交流及投資貿易活動，跟新竹市政府也是長期友好關係。

▲為台荷友誼搭橋！市長林智堅與紀維德代表將軍村「以花會友」 交流文化、科技合作。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：林智堅,紀維德,將軍村,以花會友,文化,科技

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