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林智堅與黃偉哲化身超級拍賣員　老欉文旦30分鐘完售

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▲林智堅市長與黃偉哲市長化身超級拍賣員，1500箱老欉文旦30分鐘完售。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長與黃偉哲市長化身超級拍賣員，1500箱老欉文旦30分鐘完售。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者　簡舒祺／新竹報導

竹市挺台南！新竹市政府與台南市政府21日上午在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」活動，台南市長黃偉哲及立法委員郭國文帶來兩大卡車、1500箱新鮮文旦直送新竹市，並與新竹市長林智堅共同化身最佳代言人與拍賣員，挑戰30分鐘完售1500麻豆文旦，一上線就引起眾多竹科廠商搶購，不到30分鐘就銷售一空，雙市長也當起型男大主廚，挑戰結合台南柚與新竹米粉，製作應景夏日美食「柚見米粉香」，力推台灣在地好滋味。

今日銷售挑戰賽透過林智堅市長臉書開直播，一上線訂單就瘋狂湧入，許多竹科大廠搶先下訂超過百盒文旦柚，展現竹科驚人的「團購力」，現場更有不少婆婆媽媽感受雙市長的魅力直接舉手搶購，氣氛熱鬧歡騰，在三位拍賣官的奮力吆喝叫賣下，1500箱文旦30分鐘內搶購一空，讓黃偉哲市長笑得合不攏嘴，直呼新竹市的消費力真的不容小覷。

市長林智堅大讚今日現場的文旦「夭壽甜」，表示他喜歡吃文旦，又屬台南的最好吃，「口感更細膩，水分更多，小小一顆非常甜美」，也邀請台南市未來若有頂級農產品盡管來到新竹市銷售，因為新竹人不怕買貴，只希望買好的產品，新竹市政府也已經與麻豆農會建立平台，市府將協助有需要的市民購買最好的文旦。

林智堅市長分享，感謝台南市長黃偉哲、立委郭國文帶著台南最好的麻豆文旦給新竹市民，新竹市民也展現熱情與強大消費力，短短30分鐘銷售超過1500的柚子，讓黃市長「空車而回」，新竹市府關心台灣在地農漁產，並舉行新竹味市集及各式活動實際支持，希望透過城市交流，實質讓在地農業提升，得到協助，未來新竹市與台南市在公共建設、觀光旅遊與產業還會有更多合作，讓台灣更好。

台南市長黃偉哲表示，歷年台南麻豆區文旦都銷售至台北、新北，今年看準新竹市優質市民、優質市長與高消費力，特地來到竹市要將台南優質的文旦介紹給新竹市民朋友，並將原價1100元的文旦優惠至1000元，他也說此次交流，不但對新竹市的市政建設印象深刻、對整體發展充滿信心、對新竹人的消費力更是讚嘆，1500箱的文旦搶購一空也讓台南市長黃偉哲笑說，「這次帶太少文旦來了」，今日沒有搶購到的新竹市民可以至台南麻豆農會的網站下訂單。

立法委員郭國文表示，今天帶來的1500箱台南麻豆老欉都是頂級的，肉質細嫩，甜度報表，有如市長的高人氣、高顏值，他也現場教學，老欉文旦要挑小顆的，文旦富含維他命c，有減少膽固醇等功用，歡迎新竹市的朋友下訂。

麻豆區農會孫慈敏總幹事表示，這次除了帶來麻豆文旦，還有各式加工品供大家選擇，在食品方面，有柚子茶、梅柚片、柚子蔘等等，除了單獨販售之外，也有禮盒包裝，除了傳統的柚子禮盒之外，試試加工品的禮盒也是不錯的選擇。另外，本農會也有用柚子製作沐浴用品，像是洗髮精、沐浴乳等等，用料天然，在不傷髮質和膚質的情況下也能達到洗淨效果，歡迎各位新竹市民朋友多多選購。

竹蓮市場吳家政董事長表示，竹蓮市場自民國106年開始以ROT方式開始整建，整建期間除了感謝新竹市政府對竹蓮市場的支持之外，也很感謝各位市民朋友及攤商的配合，這次也很高興台南市及新竹市兩位市長蒞臨竹蓮市場推銷麻豆文旦，除了提供給消費者更優質的農產品之外，間接也帶來市場採買的人潮，增加市場買氣，也給市民朋友及攤商更舒適的市場環境。

台南市政府農業局表示，吃柚子的好處很多，除了高纖維可以防便祕之外，還含有豐富維他命C，可以消脹氣促進食慾；麻豆文旦口感講究甘味，初入口時有微酸味道，之後就會回甘，這也是麻豆文旦最大的特色，味道上尤其以10年以上的「老欉」風味絕佳，但是剛摘下的文旦果肉較硬，須放幾天讓它「辭水」消水，等表皮稍呈縮皺、顏色由綠轉黃，果肉漸軟、甜度也增高，就是食用的最好時機。

新竹市府產發處吳甲天處長指出，這次黃偉哲市長特地挑選竹蓮市場作為銷售據點，該市場自民國88年開始營運至今已20年，民國106年ROT方式整修、營運後整體市場煥然一新，帶給新竹市民全新的感受，是新竹市促進民間參與公共建設相當成功的案例，這次專程從在此銷售台南正牌文旦，市民不用遠赴台南就可以嚐到當地直送最新鮮的麻豆文旦。

▲林智堅市長與黃偉哲市長化身超級拍賣員，1500箱老欉文旦30分鐘完售。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長與黃偉哲市長化身超級拍賣員，1500箱老欉文旦30分鐘完售。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：林智堅,黃偉哲,,老欉文旦

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