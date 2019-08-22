台南復興消防分隊救護員成功搶救老翁生命　消防之友會頒獎表揚

▲台南市消防之友會第五辦事處副處長胡信昌、劉德全及總幹事蔡政芳代表，前往防局第五救災救護大隊復興分隊，頒救災救護獎勵金，表揚緊急救護成功案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第五辦事處，由副處長胡信昌、劉德全及總幹事蔡政芳代表，前往防局第五救災救護大隊復興分隊，頒救災救護獎勵金，表揚緊急救護成功案，11位打火弟兄成功拯救OHCA患者恢復心跳案，實值社會大眾讚許！

據了解，69歲陳姓老翁8月20日上午牽著腳踏車，行經台南市永康復興消防分隊前，不知何故突然倒地不起，消防分隊9名消防救護人員及2名志工據報馬上衝出，檢查發現老翁己當場OHCA（無呼吸心跳），消防救護人員馬上進行CPR急救、有的建立呼吸道、有的準備電擊、有的建立IV、有的抽藥，合力搶救老翁的性命。

此時附近陸軍39化兵群也派員協助交管，而消防救護人員一邊急救，同步緊急後送成大醫院，經送到成大醫院急診處，由急診醫護人員接手，老翁回復心肺功能，前後歷時1小時的搶救動，展現的台南市消防局緊急救護力，令民眾大讚是「史上最強救護力」！

台南市消防局長李明峯，對消防護人員成功搶救民眾生命的優異表現十分肯定嘉許，認為只有落實優異的緊急救護技能，才能有效提升到院前存活率，守護台南市民生命安全。