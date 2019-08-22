韓國瑜要重啟核四　行政院：艱困不可行！2030年之前並不缺電

▲韓國瑜力挺重啟核四。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出重啟核四議題。對此，行政院發言人Koals Yotaka於22日表示，行政院已多次表達，核一、核二、核三延役，以及重啟核四都是艱困不可行，且經濟部也已表達台灣在2030年之前並不缺電，我國也在努力發展綠電，甚至今年七月的用電高峰期，我國電力備載容量都還有10％。

韓國瑜22日跟他的國政顧問團在臉書直播，主要內容提到重啟核四、能源願景，並提出了5個政策主張，而他也表示，「我對核四一本初衷，20年來都是有條件支持。」並當場簽下了重啟核四連署。

韓國瑜表示，當初為了核四，第一個立法委員罷免案，他是其中之一，好像已經貼了標籤，但在安全無虞情況下，他支持核四，「我不是不表態，是沒有場合說，在前不久我看到核電廠分布圖，我嚇一跳。」

韓國瑜說，當時他才發現，我們周邊國家地區這麼多核電廠，「難道我們台灣人比人家笨嗎？是因為台灣太多問題都太泛政治化，我對核四一本初衷，20年來有條件支持，只要在安全無虞、人民同意的情況下，我絕對支持。」

▼韓國瑜率國政顧問團在臉書直播，向民眾闡述能源政策。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

