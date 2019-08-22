影／吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　校方：南湖會館也是賓館很正常

▲吉林大學。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

網路上近日流傳吉林大學南胡校區為外國留學生提供「保母式」服務，其中包括「叫醒服務」、過生日做「生日麵」等，引發網友議論。對此，校方表示，南湖會館本身也是賓館，有「叫醒服務」很正常，且是為幫助留學生適應時差，都是後勤部去完成，學生無須負責此項服務。

綜合媒體報導，在該校南湖校區國際交流服務中心公告牆上，掛著一份「貼心服務年」活動實施方案，當中包括使用溝通平台軟體，解決留學生生活問題；建立服務站，提供宿舍內無法使用的物品，如電吹風、電冰箱、微波爐等用品；帶留學生去看病、幫助留學生買電話卡、做生日麵、提供叫醒服務。

▲吉林大學南湖校區為留學生提供「叫醒服務」。（圖／翻攝看看新闻KNEWS微博，下同）



不過，當中引起最大爭議的就是「叫醒服務」，許多網友留言指出，「國人學生和留學生待遇為什麼有差別呢？」、「崇洋媚外。可是招些外國人就感覺國際化了？」、「連床都不會起，讀書還不是浪費，要這樣的學生幹嘛」、「他一個成年人不會自己設鬧鈴？」

對此，吉林大學工作人員回應稱，南湖會館本身也是賓館，有「叫醒服務」很正常，且是為幫助留學生適應時差，都是後勤部去完成，學生無須負責此項服務；「生日麵」則是針對全校學生而設立。此外，吉林大學國際教育學院官網顯示，南湖會館為各校區上課的國際學生選用。

▲吉林大學南湖校區為留學生提供「叫醒服務」。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）