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把台灣「歸類國家」惹怒陸生...韓裔教授道歉！印度教授：該接受現實

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▲▼雪梨大學教授稱台灣是「國家」，引起中國留學生不滿。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨大學教授稱台灣是「國家」，引起中國留學生不滿。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

雪梨大學一名韓裔副教授郭基成（Ki-Sung Kwak，音譯）因為在上課的時候，將台灣列為「國家」，而導致中國大陸留學生的不滿抗議，要求教授道歉，更在網路上掀起討論。事後，雪梨大學表示，接獲投訴後已與教授聯繫，教授則是已經寫Email致歉。

《搜狐》報導指出，郭基成副教授在15日下午的「東亞媒體產業」課程中，其中一張PPT標題為「東亞國家概況」，下面則有4個「國家」，分別為南韓、日本、中國以及台灣，香港則是標示「HK-SAR 97-」（意即1997年後為香港特別行政區），教授也在上課時直稱台灣為國家。

但是，此舉引發中國留學生的不滿，立即向雪梨大學投訴，《環球網》的報導中也直稱「這位副教授缺乏基本的政治常識」。大陸留學生們在微信群組內瘋傳這件事情，氣憤罵道，「他舉例時特意強調這點，實在是太過分了」、「作為傳媒教授，難道不看新聞？他是有意為之」、「這個教授讓我感覺挺過分的」

雪梨大學官網上寫道，郭基盛教授是負責東亞文化與媒體的相關課程。大學發言人表示，在接到學生投訴後，第一時間與授課老師聯繫，老師則解釋稱是「誤會」，已向所有上課的學生發送Email致歉，並刪掉課程簡報中「國家」一詞。

在2017年8月也曾發生過類似的事情，澳洲紐卡斯爾大學（Newcastle University）有一名印度裔講師在上課時，把「臺灣」和「香港」都稱為國家，也引起抗議，甚至有許多中國留學生集體退課，但這名老師堅持不改，霸氣回應，「我今天說了兩次，這學期還要說1000多次！學著接受現實吧」。

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關鍵字：雪梨大學,留學生,中國留學生,紐澳要聞

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