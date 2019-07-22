　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪珮瑄／綜合報導

日本東京都足立區西新井榮町一座公寓樓19日傳出謀殺案。一名20歲的劉姓大陸留學生在房間裡手持菜刀，當場刺殺另一名同為陸生的23歲男子，導致對方臥倒血泊身亡。事後，劉男向警方表示，兩人長期以來相處不融洽，而且個性相當不合，因此便將對方殺害。

▲個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡（圖／翻攝《梨視頻》）

▲20歲男因個性不合，拿菜刀殺對方。（圖／翻攝《梨視頻》，下同）

據日本《產經新聞》報導，東京警視廳西新井警署警員在19日晚間接到通報稱，一名男子在該棟公寓8樓的房間內遇害，因此便立刻趕到現場。該名受傷的23歲男當時已重度昏迷，躺在地板上不動，甚至血流不止，事後雖被送進醫院急救，但仍然因為失血過多，搶救無效而身亡。

▲個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡（圖／翻攝《梨視頻》）

▲▼男子在公寓刺殺室友。

▲個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡（圖／翻攝《梨視頻》）

據警方調查，劉男與被害人是同是東京一所專學的留學生，兩人與另一名男子同住在一間公寓內。劉男表示，對方是在今年4月時，一起搬入同房間內入住，但自己和他個性不合，所以關係一直都很不好，最終因瑣事產生矛盾，引發激烈衝突。

劉男當時從房間裡拿了一把菜刀，用力往對方身上刺，接著便逃離現場。事後，警方也鑑定確認，23歲死者的頭部和身體上有多處刀傷，但法醫將對屍體進行解剖，進一步確定具體死因。警方表示，目前初步認定該案為持刀行凶，但為了確認具體案情，日後將繼續進行調查。

ET快訊
國安局「吳宗憲」是揪團代訂菜鳥　超購免稅菸行之有年陋習
雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北
中職／準備好搶票！　彭政閔引退賽票價公布最貴1023元
反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者：宋仲基交很多圈內女友
大安區30分鐘飆99.5毫米暴雨！水淹小腿+超商進水　OL：

關鍵字：留日陸生,留學生,菜刀,刺殺,室友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡

11小時靠雙手倒立攀登8000階　「無腿男」磨壞2雙手套登頂泰山

槌子CEO羅永浩批周杰倫：歌詞狗屁不通、長得離帥很遠！網炸怒

他21歲當技術員今身價上看千億　上海科創板首日誕生124位「億萬富翁」

影／社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

香港週末3場反送中遊行「休兵」　28日「轉場」聲援元朗

反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

網癮發作讓他想當蜘蛛人　13歲男從28樓爬去鄰居家偷筆電

傳白衣軍團再現元朗！20多間商家提早關門「防更大事件」

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

影／個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡

11小時靠雙手倒立攀登8000階　「無腿男」磨壞2雙手套登頂泰山

槌子CEO羅永浩批周杰倫：歌詞狗屁不通、長得離帥很遠！網炸怒

他21歲當技術員今身價上看千億　上海科創板首日誕生124位「億萬富翁」

影／社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

香港週末3場反送中遊行「休兵」　28日「轉場」聲援元朗

反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

網癮發作讓他想當蜘蛛人　13歲男從28樓爬去鄰居家偷筆電

傳白衣軍團再現元朗！20多間商家提早關門「防更大事件」

6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名有人買

再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

中職／推薦業餘好手　呂明賜想起昔日子弟兵歐書誠

在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

2020台北國際電玩展公布形象設計　預定2019年2月6日開幕

直擊BCW夜會女歌手！　開敞篷跑車陽明山浪漫遊車河

神隱市長的20小時去哪裡　韓國瑜回應：都有照SOP走

瑞銀資產管理：美債、日元可當避險資產　將增持歐股和日股

「科學家的秘密基地」　27日起一連5天在成大登場

12外送員包圍大苑子　他拍下「熊貓車聚」奇景...網爆：不買對不起自己！

老婆急幫1歲兒換尿布！酒醉父氣哭　「不理我」...下秒從5樓跳下輕生

大陸熱門新聞

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒..

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

元朗白衣人鐵棍狂毆市民　36傷..

婦下半身手扶梯卡縫隙　左腿被截..

元朗男乘客下跪求饒　遭白衣人一..

元朗白衣男打人後「心臟病發」倒..

即／白衣人襲元朗站　示威者被打

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

白衣人棍棒暴打市民！港府嚴正追..

港警晚間射催淚彈　示威者丟瓶子..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

19歲女慘死廢棄屋　警犬尋屍…

白衣人闖車廂暴打！青年跪地求不..

10歲小網紅天天用名牌「抗老保..

更多熱門

相關新聞

留學生引爭議　陸教育部推趨同化管理

大陸近日出現多起外國留學生相關爭議，包含獎學金優渥、執法寬容、每人配3名「學伴」等。對此，大陸教育部表示，將進一步推動留學生與中國學生的管理及服務「趨同化」，在入學及日常教育中對留學生進行法律教育，對違規違紀者嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，配合有關部門依法依規處理，絕不縱容姑息。

祖孫剛進大樓突然「天降3刀」

老公想發洩求歡生產完2月人妻　遭斧頭削頭

即／男子拿菜刀搶運將　國道跳車被活逮

陸委會發片勸畢業生：赴陸唸書才0.16%

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面