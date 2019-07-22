影／個性不合！留日陸生「手持菜刀」...當場刺死室友　23歲男臥倒血泊身亡

記者洪珮瑄／綜合報導

日本東京都足立區西新井榮町一座公寓樓19日傳出謀殺案。一名20歲的劉姓大陸留學生在房間裡手持菜刀，當場刺殺另一名同為陸生的23歲男子，導致對方臥倒血泊身亡。事後，劉男向警方表示，兩人長期以來相處不融洽，而且個性相當不合，因此便將對方殺害。

▲20歲男因個性不合，拿菜刀殺對方。（圖／翻攝《梨視頻》，下同）

據日本《產經新聞》報導，東京警視廳西新井警署警員在19日晚間接到通報稱，一名男子在該棟公寓8樓的房間內遇害，因此便立刻趕到現場。該名受傷的23歲男當時已重度昏迷，躺在地板上不動，甚至血流不止，事後雖被送進醫院急救，但仍然因為失血過多，搶救無效而身亡。

▲▼男子在公寓刺殺室友。

據警方調查，劉男與被害人是同是東京一所專學的留學生，兩人與另一名男子同住在一間公寓內。劉男表示，對方是在今年4月時，一起搬入同房間內入住，但自己和他個性不合，所以關係一直都很不好，最終因瑣事產生矛盾，引發激烈衝突。

劉男當時從房間裡拿了一把菜刀，用力往對方身上刺，接著便逃離現場。事後，警方也鑑定確認，23歲死者的頭部和身體上有多處刀傷，但法醫將對屍體進行解剖，進一步確定具體死因。警方表示，目前初步認定該案為持刀行凶，但為了確認具體案情，日後將繼續進行調查。