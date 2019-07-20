留學生「太優待」引爭議　陸教育部推中外學生「趨同化」管理

▲外國留學生的學伴事件引起大陸網友廣泛討論。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近日出現多起外國留學生相關爭議，包含獎學金優渥、執法寬容、每人配3名「學伴」等。對此，大陸教育部表示，將進一步推動留學生與中國學生的管理及服務「趨同化」，在入學及日常教育中對留學生進行法律教育，對違規違紀者嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，配合有關部門依法依規處理，絕不縱容姑息。

關於「趨同化管理」，大陸教育部介紹，趨同化並不意味著等同化，既要對中外學生一視同仁，也要看到來華留學生風俗習慣和語言、文化存在差異，以合理、公平、審慎為原則，幫助來華留學生了解中國國情文化，儘快融入學校和社會。

教育部提到，在教育教學方面，要建立有效的教學輔導體系，向來華留學生提供學業幫扶；在管理服務方面，組織和引導來華留學生參加健康有益的課外教育活動，促進中外學生文化交流和互相理解。

▼外籍學生近日與交警發生衝突。

獎學金方面，教育部指出，他們高度重視獎學金生源和培養質量，要求國家留學基金委和高校實施嚴格的遴選和錄取程序，通過年度評審等方式對獎學金生進行嚴格考核，未通過評審的，中止或取消其享受獎學金的資格，切實提升培養質量和使用效益。

教育部還提到，未來將進一步完善中國政府獎學金生的招生和管理，提高標準，保障質量。同時，健全獎學金院校考核評估機制，對違規招生或培養質量不達標的院校，取消招收和培養獎學金生資格。

留學生相關爭議近日在大陸被廣泛討論，包含福建福州一名留學生在接上跟交警發生肢體衝突，只受到「批評教育」；山東大學為每名留學生配對3名「學伴」，報名表中還出現「結交外國異性友人」的選項；辛巴威一名博士生車禍住院，校方招募25名志願學生陪讀，照顧起居飲食等。

▼受到批評的學伴報名表。