陸委會發片勸畢業生：去大陸唸書才「0.16%」沒你想的夯！

▲陸委會發布「去中國大陸唸書沒你想像的夯」影片。

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會13日在臉書及Youtube發布影片，提醒學子多了解海外求學風險，並以「台生赴陸就學風險－去中國大陸唸書沒你想像的夯！？」為標題。影片中提到，在大陸就讀科技相關領域，未來很難申請到歐美的學校及工作，最後還呼籲學子，「其實全世界都可以是你的選擇。」

旁白在影片中提到，「新聞說，近年流行去中國大陸讀書，但你知道嗎？2018年台灣高中應屆畢業生有24萬多人，到中國大陸讀書的，只有400多人，不到0.2％（約0.16％）。」

▼陸委會指出，去年24萬多名高中畢業生，只有400多人赴陸唸書。（圖／陸委會）

旁白還說，「而且中國大陸的醫學系，不能考台灣的醫師，科技相關領域，未來很難申請到歐美的學校和工作。」最後並呼籲學子，「要多了解海外求學風險，謹慎評估，其實全世界都可以是你的選擇。」

影片上傳前，正好發生台師大研究生柯筌耀被舉報「精日」「台獨」，不前往武漢大學交換的事件，因此雖然內容中沒有提到，仍有許多網友聯想到此事。此外，也有部分人質疑24萬畢業生中，只有400人赴陸就學的數據，認為與他們的實際經驗不符。

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）