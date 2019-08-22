廣西邀台青「傳承抗戰記憶」　政大周惠民：尋兩岸合作契機

▲廣西南寧抗戰研討會21日閉幕。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／廣西南寧報導

第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討」昨（21日）在廣西南寧閉幕，由兩岸退將、學者研討抗戰歷史，並邀兩岸青年與會。政大人文中心主任周惠民在受訪時指出，藉由讓年輕人了解抗戰的歷史，以及抗戰的意義，有助於創造兩岸合作的契機。

事實上，「兩岸共修抗戰史」，是近年陸方推動兩岸民眾增進「中華民族認同」的重要舉措；台灣方面，由於反對民進黨在教科書等領域，推動「去中國化」，亦有藍營人士和文史學者提出相同看法。

▲政大教授周惠民。

周惠民在參會期間受訪坦言，研討會主要是針對年輕人，因為他們離戰爭太遠，對抗戰沒有任何記憶，如果青年能了解抗戰和背後的意義，將是創造兩岸合作的重要契機。「不然離大陸越來越遠，記憶越來越模糊不是好事情。」

周惠民也提到，澄清歷史兩岸都有責任，譬如陸方也有不少所謂的「抗日神劇」，內容還包括日軍跟國民黨軍隊合作對抗共軍，這很奇怪。同時，除了史實要客觀，老師的講解、輔助教材，怎麼讓年輕人感興趣也相當重要，更要賦予這段歷史意義，才能夠傳承，有新的解釋跟連結。

中國社科院台灣史研究室主任李細珠說，從參與學習，青年們能夠了解到兩岸中華民族，以整體力量抗戰的經歷，並珍惜共同付出代價而獲得的結果，以引導他們走向「正確的方向。」

他進一步表示，台青藉由多來大陸交流，看到與「去中國化」教科書不一樣的內容，心裡就會有思考，產生自己的想法與判斷。

▲中國社科院台灣史研究室主任李細珠。

本次研討會上，共有約30位兩岸專家學者發言，內容涉及抗戰時期的國共合作、正面和敵後戰場、廣西崑崙關戰役內容、西方世界對抗戰的認知、日本對華戰略的研討，以及抗戰與台灣等。其中，多位學者還提到，抗戰不應該分係由國共哪一黨主導，而是在於中華民族共同打倒外來勢力入侵，都是「中國軍隊打的」，顯然呼應陸方力推在抗戰史實中求同存異、屆精神傳承促進兩岸團結的主張。

研討會本屆是自2017年在南京首次舉辦後，於2018年前往武漢，今年第三屆按抗戰歷史脈絡，移師廣西南寧舉行，並在20到21日研討會舉辦前，邀兩岸參訪團赴崑崙關戰役遺址祭奠先烈。「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討」，台灣方面包括王文燮、季麟連、高安國、黃炳麟等退役將領與會，陸方則有中國抗日戰爭史學會會長王建朗，和前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐，以及國台辦主任龍明彪出席，加上兩岸學者、台灣青年學子和大陸青年，共500餘人。