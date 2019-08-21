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24樓曬棉被燒成灰！　樓上鄰居轉頭一看「窗外濃煙滾滾」嚇傻

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記者黃翊婷／綜合報導

廣西壯族自治區柳州市陸姓民眾報警指稱，18日一早他在位於26樓的家中發現窗外濃煙滾滾，探頭出去看看發現樓下住戶的3床棉被曬到燒起來，幸好火勢很快就被撲滅。而棉被的主人肖姓屋主無奈地說，「鬼曉得是我家起火」，懷疑可能是更上層的住戶亂丟菸蒂，才會險些釀成憾事。

▲▼曬棉被，陽光。（圖／CFP）

▲肖姓屋主當時人就在家中，但他並沒有聞到煙味。（示意圖／CFP，與本案無關）

根據《廣西新聞網》報導，陸男18日上午11時30分急忙打電話向柳州市警方報案，他表示，自己一早看見窗外濃煙滾滾，加上他家位於26樓，擔心可能是出了什麼事，於是趕忙開窗檢查，沒想到這一看不得了，竟然是樓下住戶曬在衣架上的3床棉被燒了起來，嚇得趕忙打電話求助。

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柳北巡警大隊民警、消防員獲報後趕往現場，確認這棟30層樓的大樓的確有火勢，起火點則是在24樓，一行人趕忙衝上去救火，而聞聲前來應門的肖姓屋主還不知道發生什麼事，幸好最後火勢很快就被撲滅，並沒有造成人員傷亡。

▲▼烏龍茶,茶葉,茶,泡茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲肖姓屋主透露，他家的窗台常會出現茶葉、菸蒂等東西，懷疑是樓上住戶亂丟垃圾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

「鬼曉得是我家起火。」肖姓屋主無奈地說，自己平常與另外3名親人同住，事發當時家中只有他一人，「我在客廳旁邊的書房玩電腦，沒有聞到任何氣味，也沒有聽到奇怪的聲音，只有看到些許灰燼飄進屋內，我還以為是鄰居在燒紙錢」，沒想到竟然是自家的棉被曬到燒成灰。

事後警方與屋主等人一同再進行一遍檢查，確認沒有異狀後才離開。蕭姓屋主提到，先前就常在窗台發現茶葉、花生殼以及菸蒂等垃圾，懷疑應該是更高樓層的住戶沒有公德心亂丟菸蒂，才會險些釀成大禍，「還好我曬被子有關上紗窗，否則火星飄進家中引燃窗簾，後果更不堪設想。」

►點此看棉被曬到燒成灰的影片。

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關鍵字：廣西,棉被

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