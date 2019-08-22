律師酸韓國瑜兩前提重啟核四　「明明就是來騙票的」

▲韓國瑜率國政顧問團在臉書直播，向民眾闡述能源政策。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜大談能源政策，並強調在「人民同意、安全無憂兩前提下，重啟核四」，22日也利用午休時間和張善政、黃士修討論能源解方。對此，律師林智群認為韓國瑜有前提的話術，根本就是用來騙票的。

林智群表示，「政策跟愛情一樣，如果有設前提，那就是假的！」如果公投通過決定重啟核四（人民同意），那政府只能遵守公投結果啊！「還需要你韓總點頭嗎？」

林智群提到，另外安全無虞是一個不確定概念，要怎麼解釋，存乎一心，如果新北市民都反對，那算不算安全有疑慮呢？「那韓總可不可以拿這個當藉口不重啟核四呢？」

林智群也說，韓總說這兩個前提「都」構成，才會重啟核四喔！那即使是重啟核四公投通過，韓總還是可以用「有安全疑慮」為由，不重啟核四喔！這話術比民進黨還狠啊！他批評，「明明就是來騙票（砲）的，土條還以為是真愛？這就是愛著卡慘死！」

韓國瑜22日直播時表示，「當初為了核四，第一個立法委員罷免案，我是其中之一，好像我已經貼了標籤，安全無虞情況下，我支持核四，我不是不表態，是沒有場合說，在前不久我看到核電廠分布圖，我嚇一跳。我才發現，我們周邊國家地區這麼多核電廠。難道我們台灣人比人家笨嗎？是因為台灣太多問題都太泛政治化，我對核四一本初衷，20年來有條件支持，只要在安全無虞、人民同意的情況下，我絕對支持。」