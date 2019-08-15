國二女遭性侵淚訴「家被你毀了」　父二審堅稱誣陷：她課業壓力大

記者黃翊婷／綜合報導

高雄少女小花（化名）2017年5月遭父親性侵，當時才就讀國中二年級的她選擇隱忍，後來實在是承受不住壓力才向老師等人求助，一邊哭一邊說怕家人知道之後，家庭會因此破裂。而這名獸父一審被依強制性交罪判處5年6月有期徒刑，他否認性侵女兒，檢方則認為量刑太輕，雙方皆提出上訴；高雄高分院二審依舊不採信父親的說詞，但認為原審量刑妥當，最後駁回上訴，維持原判。

小花回憶，他們一家六口一同住在約20坪的老公寓內，父親當天發現家中沒有人進入房間，竟然趁機強脫衣褲性侵，一想到母親、弟弟等家人知道這件事會有多難過，她為了家庭和樂選擇隱忍，無奈心理壓力越來越大，忍了一週還是決定向朋友訴苦，經過鼓勵才轉而向學校老師求助。

▲小花指控遭性侵，父親直到二審仍矢口否認。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

但小花的父親反控，當天傍晚6點他必須出門上班，前一天也是做晚班勤務，一回到家就利用白天補眠，況且一家六口怎麼會全都跑光，僅留下父女倆，而且中餐、晚餐也都沒有人在家吃，應該是女兒課業壓力大，才會故意誣陷遭性侵。

不過，校方出示的輔導紀錄中記載，小花向老師求助時情緒相當不穩，還一直哭泣，並強烈拒絕讓家人或其他老師知情，擔心事情曝光會導致家庭破裂，就連待在安置機構也會想家，無法專心讀書，心裡只想要回家和家人同住。

▲小花曾對父親表示，她之所以選擇隱忍，是希望父親能改過，不想讓家庭因此破碎。

由於這名父親一審被依強制性交罪判處5年6月有期徒刑，他依舊否認犯行，並提出上訴。高雄高分院二審認為，小花事後曾痛罵父親「不要把你講得什麼事都沒做錯一樣」、「這個家，從你對我做這些事以來，早就被你毀掉了」，加上父親挨告後多次以電話聯繫證人，也曾透過通訊軟體試圖接近女兒，可見是心虛想以親情喊話或父權壓制，如果真的沒有性侵，何必做出上述行為，因此不採信他的說詞。

至於檢方上訴量刑太輕方面，高雄高分院二審認為，小花聲稱自己其實從國小開始就受到父親性侵，但這方面缺乏積極事證證明，不能僅憑單方面的說詞就認定有罪、必須加重刑期，最後裁定駁回雙方上訴，維持原審量刑，全案仍可上訴。